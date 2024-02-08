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Политика

За пост Президента РФ поборются четыре кандидата

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В четверг, 8 февраля, выяснилось: на выборах Президента РФ, которые пройдут в марте, за победу поборются четыре кандидата.

В бюллетене будут самовыдвиженец Владимир Путин, Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков («Новые люди») и Николай Харитонов (КПРФ).

Борису Надеждину, Сергею Малинковичу, Анатолию Баташеву и Раде Русских отказали в регистрации.

«Основания - недостаточное количество достоверных подписей и/или выявление 5% и более недостоверных и недействительных подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата», - сообщается в телеграм-канале ЦИК.

Голосование будет проходить 15, 16 и 17 марта. В Пензенской области, по данным местного избиркома, численность избирателей на 1 января 2024 года составила 1,014 млн человек.

24 января ЦИК России утвердила форму бюллетеня для голосования. Фамилии будут располагаться в алфавитном порядке. «Текст - только на одной стороне бюллетеня. Части бюллетеня, отведенные каждому зарегистрированному кандидату, должны быть одинаковыми по площади. Бюллетень печатают на белой бумаге с фоновой защитной сеткой зеленого цвета на лицевой стороне», - уточнили в ЦИК.

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