Вадим Супиков прокомментировал принятые парламентом региона законы

20.10.2023 | 16:44

В пятницу, 20 октября, состоялась 12-я сессия Законодательного собрания Пензенской области, на которой депутаты приняли ряд важных законов социальной направленности.

Так, один из них касался обеспечения жильем детей-сирот и несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей.

«Был подготовлен новый законопроект в соответствии с федеральным законодательством. Он устанавливает право детей-сирот, достигших 23 лет, на получение денежной компенсации за счет бюджета Пензенской области при покупке жилого помещения в собственность», - пояснил Вадим Супиков, уточнив, что также они могут использовать эту региональную выплату для погашения ипотеки.

То есть у детей-сирот будет выбор: либо переселиться в квартиру из специализированного жилищного фонда, либо приобрести жилье самостоятельно, а компенсацию направить на погашение кредита.

Нововведение позволит сократить очередь на получение квадратных метров. Обязательным условием при этом является благоустроенность жилья.

Также на сессии получил одобрение законопроект о продлении налоговых каникул, важный для развития бизнеса в регионе.

До 1 января 2025 года - на два налоговых периода - продлевается действие ставки в размере 0%. Это касается впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей в производственной, социальной и научной сферах, относится к бизнесу в области оказания бытовых услуг населению и к тем, кто применяет специальные налоговые режимы.

«Думаю, что нулевая налоговая ставка в течение следующего года позволит нашим предпринимателям еще более окрепнуть, развить собственное дело, будет способствовать дальнейшему росту малых предприятий», - отметил Вадим Супиков.

Кроме того, парламентарии высказались за предоставление господдержки инвесторам, планирующим реализовать проекты в сфере туризма. Это будет способствовать более интенсивному развитию туристической отрасли.

До этого приоритетными в Пензенской области были признаны инвестпроекты в отраслях лесопереработки, промышленности, строительства, сельского хозяйства и здравоохранения. Теперь в перечень попадет и туризм.

«Принятая региональная норма предполагает заключение инвестиционного соглашения с правительством Пензенской области. Новые преференции для инвесторов туристической сферы позволят на более выгодных условиях строить туробъекты, включать их в популярные маршруты, создавать рабочие места, увеличивать налогооблагаемую базу», - уточнили в пресс-службе Заксобра.