В мэрии Пензы не комментируют сообщения об уходе начальника УМИ

18.08.2023 | 10:50

По данным PenzaInform.ru, Мария Почевалова покидает пост начальника управления муниципального имущества Пензы.

В четверг, 17 августа, в администрации города информацию не подтвердили и не опровергли, пояснив, что официального документа пока нет.

В пятницу, 18-го числа, в приемной УМИ сообщили: «Марии Викторовны нет на месте». Однако дать сведения о ее вероятном уходе отказались.

15 августа Мария Почевалова выступала с докладом о состоянии муниципального жилья перед депутатами Пензенской городской думы. Она предложила разрешить продажу ряда квартир по рыночной цене, чтобы сократить расходы на содержание.

Мария Почевалова до декабря 2014 года руководила комитетом муниципального имущества, затем ушла со своей должности. В ноябре 2021-го ее назначили на пост и. о. начальника управления муниципального имущества.

Ранее из администрации Пензы уволился замглавы по городскому хозяйству Руслан Тинчурин. 14 августа он отработал последний день.

Также появилась информация, что может оставить свой пост начальник Управления градостроительства и архитектуры г. Пензы Татьяна Жукова.