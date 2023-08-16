В Пензе нуждающиеся в ремонте квартиры по соцнайму хотят продавать

16.08.2023 | 13:50

В Пензе жилье, предназначенное для социального найма, собираются продавать. Оно находится в муниципальной собственности.

Речь идет о квартирах, которые не могут предоставить людям из-за ненадлежащего технического состояния помещений, пояснила на заседании комиссии пензенской городской думы начальник управления муниципального имущества Мария Почевалова.

«Порой стоимость вложения в капитальный ремонт в разы превышает стоимость квартиры», - констатировала она.

Тем не менее город вынужден платить за эти помещения, а в бюджете прибавляются статьи расходов.

Управление проанализировало ситуацию и предложило депутатам разрешить продажу жилья по рыночной стоимости.

«Это позволит хоть как-то минимизировать затраты со стороны бюджета, это реализация так называемых висящих квартир. Длительное время они стоят, никому не предоставлены, расходы бюджет несет», - пояснила Мария Почевалова.

Уверенности, что такое жилье будет пользоваться спросом, нет, однако, по ее мнению, механизм стоит реализовать.

Отдельно Почевалова подчеркнула, что квартиры в аварийных домах, а также там, где намечается расселение, продавать не станут.

Депутаты отметили, что вряд ли продажа улучшит ситуацию: нуждающиеся в жилье купить его не смогут.