В учреждениях допобразования Пензы оказалось слишком много педагогов

20.03.2024 | 14:41

В трех пензенских учреждениях дополнительного образования были выявлены искажения данных о фактическом выполнении муниципального задания. Ущерб составил 31 млн рублей.

Об этом в среду, 20 марта, депутатам гордумы доложила председатель контрольно-счетной палаты Марина Саушкина. Она отметила, что нарушения заключались в финансировании необоснованно большого штата педагогов, не обеспеченных занятостью.

После проверок в этих трех учреждениях было сокращено 39,45 штатной единицы, из них по должности «педагог дополнительного образования» - 16,55 ставки.

«Это соответствует примерно 800 - 1 000 неправомерно отраженным обучающимся, зачисленным в учреждения», - отметила Марина Саушкина.

По результатам проверок в бюджет было возвращено 500 тыс. рублей, а выделение денег в 2023 году уменьшено в общей сложности на 12,3 млн, на 2024-2025-й - на 25,8 млн.

«Все материалы направлены в правоохранительные органы», - добавила председатель КСП.