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Политика

ЕР: К 1 сентября школьными наборами обеспечат 200 тыс. российских детей

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Как сообщает сайт партии «Единая Россия», к Дню знаний рюкзаки со всем необходимым получат дети из малообеспеченных, многодетных, нуждающихся семей, а также инвалиды, дети участников СВО и ребята из новых регионов.

«Единая Россия» организовала более 4 тысяч пунктов приема школьных принадлежностей, спортивной формы и канцтоваров по всей стране. Участвовать в акции «Собери ребенка в школу» могли все желающие.

Выдача наборов проходит в региональных отделениях партии, штабах общественной поддержки и общественных приемных. В новых регионах - через сеть пунктов выдачи гуманитарной помощи, в исполкомах партии, а также в пунктах, которые «Единая Россия» открыла вместе с фондом «Ридовка помогает!».

«Участниками акции уже стали более 55 тысяч детей, а всего планируется обеспечить порядка 200 тысяч. Конечно, самое пристальное внимание мы уделяем детям наших бойцов, они сейчас нуждаются в дополнительной поддержке. В штабах общественной поддержки организуем мероприятия для детей и выдаем им подарки к началу учебного года. Здесь же можно оставить заявку на оказание адресной поддержки», - рассказал руководитель центрального исполкома партии Александр Сидякин.

В новых регионах рюкзаки ко Дню знаний от «Единой России» получили уже 14 тысяч детей. Также партия передает в школы наборы учебников и книг для библиотек.

Кроме того, «Единая Россия» помогает восстанавливать школы в новых регионах по народной программе.

«Здания во многих населенных пунктах находятся в плачевном состоянии, подготовить их к 1 сентября помогают наши волонтеры. Объекты, где требуются капитальный ремонт и благоустройство, жители на встречах с кандидатами от «Единой России» могут предложить включить в региональные блоки народной программы «Единой России». Сейчас сбор инициатив идет во всех населенных пунктах. Многие школы уже готовы принимать детей», - отметил Александр Сидякин.

Акция «Собери ребенка в школу» проводится ежегодно в августе и на территории Пензенской области.

«Помощь оказывается многодетным семьям, малообеспеченным, семьям, где есть первоклассники, а также детям участников СВО. Помогаем приобретать школьные принадлежности, школьную и спортивную форму, ранцы и другие вещи, которые необходимы детям в процессе обучения. Традиционно акция проходит во всех районах области, помочь нуждающимся семьям может любой желающий. Также в акции принимают участие представители бизнеса, неравнодушные граждане и сами учащиеся», - пояснил координатор партийного проекта «Единой России» «Крепкая семья» в регионе Сергей Четвериков.

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