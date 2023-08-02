В Сердобском и Колышлейском районах избрали глав

02.08.2023 | 10:07

Во вторник, 1 августа, в Сердобском и Колышлейском районах на сессиях собраний представителей единогласно избрали глав муниципальных образованием.

Руководителем первого по итогам конкурса был избран Александр Бедикин, второго - Михаил Максимов. Оба ранее возглавляли районные администрации.

Сейчас в Пензенской области проходит реформа органов местного самоуправления, призванная ликвидировать двуглавие. Она затронет 25 районов.

Переизбрание уже прошло в Неверкинском районе, главой которого стал Юрий Моисеев, Камешкирском (Ольга Белянина), Никольском (Людмила Линина), Башмаковском (Тамара Павлуткина), Белинском (Сергей Сорокин), Вадинском (Михаил Буслаев), Земетчинском (Николай Итальянцев), Бессоновском (Александр Воронков), Лунинском (Алексей Атясов), Спасском (Юрий Ахрамеев), Пачелмском (Александр Пушкарев).

До этого от двуглавой системы управления отказались в Пензе, за переименование должности руководителя проголосовали также в Кузнецке.