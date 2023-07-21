У Людмилы Лининой в Никольском районе сменилось название должности

21.07.2023 | 18:48

В пятницу, 21 июля, в Никольском районе Пензенской области сменилось название должности у Людмилы Лининой. Теперь она не глава администрации, а просто глава района.

Соответствующее решение единогласно приняли на сессии депутаты Собрания представителей.

Людмила Линина работает в администрации Никольского района с 1997 года, когда была назначена заведующей отделом культуры. После этого она трудилась на должностях начальника отдела культуры, начальника отдела организации культурно-досуговой деятельности, руководителя аппарата. В августе 2013 года Линина стала и. о. главы администрации района, в январе 2014-го - главой администрации.

Отказ от двуглавой системы управления происходит и в других районах Пензенской области. Необходимые изменения будут внесены в уставы муниципальных образований.

Ранее должность руководителя переименовали в Пензе и Кузнецке.