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Политика

Отказ от двуглавия в Пензе: стало известно, урежут ли права депутатов

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В понедельник, 12 декабря, на заседании комиссии городской думы обсудили изменение Устава Пензы, предполагающее отказ от двуглавой системы управления областным центром.

В частности, планируется переименовать должности руководителей: главу Пензы (это пост Владимира Мутовкина) называть председателем Пензенской городской думы, главу администрации Пензы (это пост Александра Басенко) - главой города Пензы.

Общаясь с депутатами, Владимир Мутовкин подчеркнул, что их права не урезаются, так как мэр по-прежнему будет избираться городской думой (из числа кандидатов, представленных специальной комиссией по результатам конкурса).

«По сути, глава города (то есть будущий председатель гордумы. - Прим. ред.) ничем не руководит, все службы и структуры подчиняются главе администрации, и он несет ответственность за их работу. Поэтому я считаю, что человек, на котором лежит ответственность за судьбу города, и должен возглавлять город», - высказал свое мнение Мутовкин.

У депутатов возникло множество разных вопросов, касающихся изменения устава. Еще раз обсудить каждый из них можно будет 19 декабря, когда состоятся публичные слушания. Рассмотрение начнется в 10:00 в малом зале заседаний на пл. Маршала Жукова, 4.

Окончательное решение по внесению поправок примут на сессии думы.

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