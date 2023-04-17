Губернатор сообщил о провокации, организованной против него

17.04.2023 | 11:38

В понедельник, 17 апреля, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил об атаке ботов на его канал в Telegram. Число подписчиков главы региона за ночь увеличилось на несколько тысяч.

«Вижу все атаки ботов на мой канал. Последняя случилась буквально вчера. Удивительно, но кто-то думает, что таким способом как-то повлияет на политику, проводимую в Пензенской области. Тут особо и комментировать нечего.

Подобные провокации уже имели место раньше. Понятно, что это не случайность, а вполне спланированная диверсия. Но как тогда все их потуги не дали никакого эффекта, так и сейчас не дадут. Боты уже отписываются, канал продолжит функционировать в старом режиме», - сообщил Олег Мельниченко у себя в канале.

Он отметил, что вообще уделяет много внимания своим соцсетям и считает такой способ коммуникации с жителями приносящим реальные плоды в виде решенных проблем.

У Олега Мельниченко, кроме канала в Telegram, где нельзя отправить ему сообщение или прокомментировать его записи, есть страницы в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Там можно оставлять комментарии.