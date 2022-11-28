В Пензе хотят отказаться от двуглавой системы управления городом

28.11.2022 | 08:30

19 декабря в Пензе проведут публичные слушания по поводу внесения изменений и дополнений в Устав города.

В сопроводительной документации уточняется, что прежде всего речь пойдет об изменении наименования должностей руководства областного центра.

Так, главу Пензы (это должность Владимира Мутовкина) предлагается называть председателем Пензенской городской думы, главу администрации Пензы (это пост Александра Басенко) - главой города Пензы.

Председатель гордумы избирается на сессии из числа депутатов (на срок действия их полномочий) путем тайного голосования. Он возглавляет и организует работу думы.

В круг его полномочий среди прочего входит:

- созыв сессий Пензенской городской думы, в том числе внеочередных;

- руководство подготовкой сессий и вопросов, вносимых на рассмотрение;

- ведение сессий в соответствии с регламентом;

- подписание протоколов сессий и принятых на них решений;

- содействие депутатам в осуществлении ими своих полномочий, рассмотрение вопросов, связанных с освобождением депутатов от обязанностей;

- прием граждан, рассмотрение их письменных и устных обращений;

- распоряжение бюджетными средствами, выделяемыми на обеспечение деятельности Пензенской городской думы;

- руководство аппаратом гордумы на принципах единоначалия.

Глава города Пензы является высшим должностным лицом города Пензы. Он осуществляет свои полномочия на постоянной основе, избирается на пять лет городской думой из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет администрацию города Пензы.

Этот чиновник подконтролен и подотчетен населению города и думе. Он вступает в должность с момента принятия решения думы о его избрании и руководит администрацией на основе единоначалия.

В круг обязанностей и полномочий главы города Пензы среди прочего входят:

- участие в работе Пензенской городской думы с правом совещательного голоса;

- осуществление правотворческой инициативы в думе;

- внесение на рассмотрение думы нормативных правовых актов, предусматривающих установление, изменение и отмену местных налогов и сборов, осуществление расходов из средств бюджета города Пензы;

- представление на утверждение думы проекта стратегии социально-экономического развития города и отчета о ее реализации, проекта структуры администрации города;

- представление проекта схемы управления городом для дальнейшего утверждения ее на сессии;

- назначение на должность и освобождение от занимаемой должности муниципальных служащих администрации, руководителей иных органов местного самоуправления, руководителей предприятий, учреждений и организаций, находящихся в муниципальной собственности;

- утверждение структуры иных органов местного самоуправления города;

- управление муниципальной собственностью;

- руководство гражданской обороной и осуществление мероприятий по защите населения в чрезвычайных ситуациях;

- принятие решений о подготовке генерального плана города и предложений о внесении в него изменений, проекта правил землепользования и застройки;

- контроль за организацией благоустройства.

В случае временного отсутствия главы города Пензы (отпуск, командировка, болезнь и т. д.) полномочия исполняет один из его заместителей.

Слушания состоятся в 10:00 в малом зале заседаний на пл. Маршала Жукова, 4.

Вопрос о статусе руководителей областного центра уже поднимался думцами в октябре 2019 года. По мнению депутатов, не все жители Пензы различают главу города и главу администрации, люди не могут понять, кто из них за что отвечает.