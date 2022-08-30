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Политика

В дни голосования в регионе будут работать 1 032 избирательных участка

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На электронных помощников сотрудники избирательной комиссии региона возлагают большие надежды. КОИБы не только подсчитывают бюллетени, но и проверяют их подлинность, правильность заполнения.

«Мы с вами сделали волеизъявление, и, чтобы сохранить тайну голосования, бюллетень опускается лицевой стороной вниз по направлению сканера. Волеизъявление наше с вами сделано», - объяснил руководитель информационного центра избирательной комиссии Пензенской области Алексей Бурунов.

О том, как действуют комплексы обработки избирательных бюллетеней, говорили на специальном семинаре. На него пригласили представителей политических партий, общественной палаты, сотрудников средств массовой информации. Собравшиеся обсуждали выборы, которые пройдут в сентябре. На них граждане будут голосовать за депутатов Законодательного собрания и представительных органов муниципальных образований.

«На территории Пензенской области постановлением избирательной комиссии Пензенской области определены три дня голосования - 9, 10 и 11 сентября. В один из этих дней избиратель может спокойно придти, проголосовать», - отметил заместитель председателя избирательной комиссии Пензенской области Алексей Климухин.

Всего в регионе заработают 1 032 участка. На 110 из них, самых крупных, установят КОИБы.

«Бюллетени отпечатанные у нас заказаны, доставляться из полиграфической организации в территориальные избирательные комиссии они будут спецсвязью, в участковые избирательные комиссии они поступят как минимум за один день до первого дня голосования», - сообщил Алексей Климухин.

Это будет сделано для того, чтобы специалисты успели пересчитать бюллетени и правильно оформить.

Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Кошелев
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Гость||

Дед приходит на избирательный участок, подходит к одному из членов комиссии и спрашивает:

- Я могу узнать, моя жена проголосовала?

- Конечно, сейчас посмотрим в списках. Да, вот она расписалась в получении бюллетеней. А что, дедушка, вы не живёте вместе?

- Да нет, она у меня умерла 15 лет назад, но каждый раз приходит голосовать. А я её всё застать не могу.

Гость||

В гордуму выборы по осени опять.

Приду, волнуясь, к красной урне я,

достойных самых чтобы отобрать

на пидеральном уровне.

Гость||

а на вокзале наперстников не ожидается?

Гость||

А КУДА ПРОПАЛ АНТИКВАРНЫЙ ТЕЛЕСКОП?

Может нынешние депутаты выяснят с помощью прокуратуры?

Гость||

Самые зачётные голосовалки это в бессоновки были под под пристальным внимание областного изберкома

Гость||

«ТИХИЕ» ВЫБОРЫ

ИЛИ

ВОЗНЯ ЗИЦ-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

В.Путин: «В регионах вообще мы часто не дотягиваемся, мы даже не знаем, что там происходит. Это плохо, конечно. Надо знать всё!»

В почтовый ящик столько разной макулатуры напихали, еле вытащил. Одна агитация и пропаганда, как в песне: …выбери меня, выбери меня, птица счастье завтрашнего дня…»

Председатель регионального отделения СРЗП Алексей Шпагин фактически сливает выборы в Законодательное Собрание Пензенской области?

Гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК), Дмитрий Орлов прокомментировал ход кампании в пензенское Законодательное собрание и относительно партии «Справедливая Россия - За правду» спрогнозировал: эсеры скорее всего потеряют даже один мандат в новом созыве. Откуда такая уверенность?

Приведу конкретный пример.

На основании заявлений кандидаты в депутаты Законодательного Собрания Пензенской области седьмого созыва: скандально известный бывший член Госдумы Есяков Сергей Яковлевич ("Единая Россия"), видимо, под бременем неотвратимости уголовной ответственности и спойлер Львов Дмитрий Андреевич ("Новые люди") зарегистрированные по одномандатному избирательному округу № 18, сняли свои кандидатуры 15 августа 2022 года.

В результате чего, остались 3 кандидата в депутаты Законодательного Собрания Пензенской области седьмого созыва:

- Васильев Александр Евгеньевич (ЛДПР)

- Волков Алексей Валерьевич ( "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ")

- Мурунова Екатерина Александровна

Кандидат в депутаты Алексей Волков (СРЗП) имеет высокие шансы по избирательному округу № 18. Но, он боится даже критиковать местную власть, конкурентов, называть вещи своими именами. Ему не дозволяют. И, таким макаром он может с треском провалиться, ибо, "стараниями" Председателя регионального отделения СРЗП А.Шпагина, лавры победителя примеряет... А.Васильев (ЛДПР).

В этом нет ничего удивительного. В Пензенской области произошло сращивание криминала и власти.

Губернатор Олег Мельниченко по прозвищу «адвокат дьявола» - креатура В.Матвиенко, назначил своим советником одиозного депутата Пензенской городской Думы Ж.Туктарова (ЛДПР), организатора подпольного игорного бизнеса, который также проходит по уголовному делу об организации и содержании притонов для занятия проституцией.

Об этом подробнее » https://fs-anticriminal.livejournal.com/15510.html

СУ СК по Пензенской области погрузился в глубокое раздумье и депутат Ж.Туктаров пока не понес ответственности.

В апреле сего года Президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности руководителя СУ СК по Пензенской области Дмитрия Матушкина.

А председатель регионального отделения СРЗП Алексей Шпагин весьма сложная личность - о нём писали местные СМИ.

Приведу выдержку из статьи "Тайная конференция Справедливой России в Пензе: что решил скрыть председатель партии?":

"...«Справедливая Россия» в Пензе сегодня – это партия, с которой никто не считается. По сути, ее не существует. Ведь нынешний председатель регионального отделения Алексей Шпагин не делает вообще ничего. Партийная жизнь замерла еще больше, чем при его предшественнице Анне Очкиной. Но мадам можно было понять – отчет в Госдеп сам себя не напишет, а интересное кино само себя не снимет. А чем же так занят Шпагин? А мы вам расскажем. Посмотрите, какое количество безработных выдвинулось от партии. Подумать только, где Шпагин всех их взял. Да очень просто. Под вывеской Справедливой России в Пензе регулярно рекламируют бизнес по списанию долгов. Видимо, именно эту категорию граждан и обязали выдвинуться. Возможно и за дальнейшее списание их долгов.

Вот и раскрыта главная тайна Алексея Шпагина. А мы ему раскроем еще одну, которую ему очень важно знать. Наш прогноз: в этом выборном цикле СРЗП не получит в региональном парламенте ни одного мандата. Политические администраторы, которые работали на бывшего главу области, успешно и сознательно развалили «Справедливую Россию» в Пензе, а Шпагину подсунули дохлую лошадь. Зиц-председатель не понимает, что это не тот конь, на котором он въедет с торжеством в парламент. Но он продолжает ехать, не чувствуя сильной вони от разложения. А всего-то надо было взять лопату и закопать: ведь именно роль могильщика была отведена господину Шпагину. А он просто не понял..."

https://1pnz.ru/city_online/politika/news/taynaya_konferenciya_spravedlivoy_rossii_v_penze_chto_reshil_skryt_predsedatel_partii/

Как говорится, комментарии излишни...

Пенза в переводе с мордовского означает «конец пути», т.е. тупик. Нынешние, некоторые политики, федеральные, так и региональные стараются так, чтобы слово тупик приобрело буквально фактическое значение.

12 июня 2022 года В КУЗНЕЦКЕ НЕ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ РОССИИ!

День России - официальный государственный праздник в честь принятия суверенитета Российской Федерации.

В этот день по всей стране проходят массовые мероприятия: концерты, фестивали, выставки. Улицы украшают флагами, праздничными плакатами и другой патриотической символикой.

Но, В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 12 июня 2022 года, В ГОРОДЕ КУЗНЕЦКЕ НЕ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ РОССИИ!

Позор на весь мир!..

В знак протеста глава города Кузнецка и ещё 5 депутатов от "Единой России " сложили полномочия и сдали мандаты!

Глава пензенского региона Олег Мельниченко сделал вид, будто ничего не произошло.

О времена, о нравы… В последствии за эти издержки "демократии", никто не был наказан. Это большевики всех отправили бы к белым медведям, а то, могли бы и поставить к стенке…

P.S. О горе-губернаторе Пензенской области О.Мельниченко и К°

ПОДРОБНЕЕ » https://fs-anticriminal.livejournal.com/16789.html

https://fs-anticriminal.livejournal.com/14308.html


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