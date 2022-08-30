В дни голосования в регионе будут работать 1 032 избирательных участка

30.08.2022 | 18:13

На электронных помощников сотрудники избирательной комиссии региона возлагают большие надежды. КОИБы не только подсчитывают бюллетени, но и проверяют их подлинность, правильность заполнения.

«Мы с вами сделали волеизъявление, и, чтобы сохранить тайну голосования, бюллетень опускается лицевой стороной вниз по направлению сканера. Волеизъявление наше с вами сделано», - объяснил руководитель информационного центра избирательной комиссии Пензенской области Алексей Бурунов.

О том, как действуют комплексы обработки избирательных бюллетеней, говорили на специальном семинаре. На него пригласили представителей политических партий, общественной палаты, сотрудников средств массовой информации. Собравшиеся обсуждали выборы, которые пройдут в сентябре. На них граждане будут голосовать за депутатов Законодательного собрания и представительных органов муниципальных образований.

«На территории Пензенской области постановлением избирательной комиссии Пензенской области определены три дня голосования - 9, 10 и 11 сентября. В один из этих дней избиратель может спокойно придти, проголосовать», - отметил заместитель председателя избирательной комиссии Пензенской области Алексей Климухин.

Всего в регионе заработают 1 032 участка. На 110 из них, самых крупных, установят КОИБы.

«Бюллетени отпечатанные у нас заказаны, доставляться из полиграфической организации в территориальные избирательные комиссии они будут спецсвязью, в участковые избирательные комиссии они поступят как минимум за один день до первого дня голосования», - сообщил Алексей Климухин.

Это будет сделано для того, чтобы специалисты успели пересчитать бюллетени и правильно оформить.