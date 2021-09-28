Назначен начальник управления капитального строительства Пензы

28.09.2021 | 11:38

Начальником Управления капитального строительства Пензы стал 31-летний Павел Семенов. Об этом во вторник, 28 сентября, сообщила пресс-служба городской администрации.

Постановление о назначении на должность было подписано еще 21 сентября, однако нового руководителя представили коллективу лишь на планерке 28-го числа.

«Ранее Павел Алексеевич работал в Москве заведующим проектно-архитектурным бюро Института строительства и жилищно-коммунального хозяйства ГАСИС НИУ «Высшая школа экономики», - уточнили в мэрии.

Павел Семенов родился 11 сентября 1990 года в Пензе. В 2012-м окончил Московский государственный строительный университет по специальности «промышленное и гражданское строительство» с присвоением квалификации «инженер».

До этого обязанности руководителя управления исполнял Денис Францев.