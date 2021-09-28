Политика

Назначен начальник управления капитального строительства Пензы

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Начальником Управления капитального строительства Пензы стал 31-летний Павел Семенов. Об этом во вторник, 28 сентября, сообщила пресс-служба городской администрации.

Постановление о назначении на должность было подписано еще 21 сентября, однако нового руководителя представили коллективу лишь на планерке 28-го числа.

«Ранее Павел Алексеевич работал в Москве заведующим проектно-архитектурным бюро Института строительства и жилищно-коммунального хозяйства ГАСИС НИУ «Высшая школа экономики», - уточнили в мэрии.

Павел Семенов родился 11 сентября 1990 года в Пензе. В 2012-м окончил Московский государственный строительный университет по специальности «промышленное и гражданское строительство» с присвоением квалификации «инженер».

До этого обязанности руководителя управления исполнял Денис Францев.

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Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость||

Чьих будет? Туда ж просто так не попадают...

Гость||

Гость писал(a):

Чьих будет? Туда ж просто так не попадают...
Много бы кто туда и просто так не пошли бы...

Гость||

31 годик . Что-то как-то не обнадеживает .

Гость||

Что Семёнова в Пензе не знали? Вот поросли.

Гость||

31 год ????? Большой специалист????А что в Пензе своих специалистов нет???? Губернатор, вы нас разочаровываете...

Гость||

Очень даже обнадеживает.

Гость||

Гость писал(a):

31 год ????? Большой специалист????А что в Пензе своих специалистов нет????
Он из Пензы. Вам никак не угодишь. Скажите тогда, кого вам надо?

Гость||

Старший ушёл, младшого продвинул?

Гость||

Назначение за гранью адекватности. У вас никто из внуков с молочными зубами академию управления при правительстве не окончил?

Гость||

Гость писал(a):

откуда такие сведения?
Вот именно.

Гость||

У него вид старшего менеджера салона сотовой связи на окраине провинциального городка. Коля из Пацанов - похоже Пензе жопа

Гость||

Полно однофамильцев. Семенов распространенная фамилия. Он не родственник!

Гость||

Гость писал(a):

Он не родственник!
Конечно. Совпадение. Не более))))

Гость||

Ноете:то не так, это!

Нормальное назначение, а то этих старперов в Пензе пруд-пруди, и все знают их фамилии!

Да и должность-не сахар, звучит громко, а шишки все на него, за то, что развалено до него!

Успехов тебе, Павел!

Гость||

Гость писал(a):

Успехов тебе, Павел!
Зачем ему Пенза после Москвы, вот зачем?

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Имя: Гость
Комментарий:

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