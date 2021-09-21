Мельниченко вручили удостоверение об избрании губернатором

21.09.2021 | 16:13

Во вторник, 21 сентября, на заседании избирательной комиссии Пензенской области рассматривался вопрос об определении досрочных выборов главы региона.

Заместитель председателя избиркома Алексей Климухин напомнил, что за кандидата Олега Мельниченко проголосовали 428 868 человек, что составило 72,38% голосов избирателей.

Председатель региональной избирательной комиссии Александр Синюков вручил Олегу Мельниченко удостоверение об избрании его губернатором Пензенской области. В свою очередь тот отметил, что избрание его на этот пост - огромное доверие, которое он должен отработать делами на благо жителей Сурского края.

Сенатор Совета Федерации РФ Олег Мельниченко был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области 26 марта. Решение о его назначении принял Президент РФ Владимир Путин. В связи с этим Совфед снял с Мельниченко сенаторские полномочия.

Приставка «врио» должна было существовать до вступления в должность лица, избранного губернатором Пензенской области. Выборы проходили в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября.

Утром 20 сентября Александр Синюков сообщил: «Выборы на территории Пензенской области считаются состоявшимися и действительными».

Участие в голосовании приняли 57% избирателей (592 943 из 1 040 202). Олег Мельниченко одержал победу над другими кандидатами: Олегом Шаляпиным (12,35% голосов), Алексеем Шпагиным (6,59%), Александром Васильевым (5,67%) и Петром Чугаем (2,3%).

Через неделю, 28 сентября, запланирована церемония вступления Олега Мельниченко в должность.