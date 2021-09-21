Политика

Мельниченко вручили удостоверение об избрании губернатором

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Во вторник, 21 сентября, на заседании избирательной комиссии Пензенской области рассматривался вопрос об определении досрочных выборов главы региона.

Заместитель председателя избиркома Алексей Климухин напомнил, что за кандидата Олега Мельниченко проголосовали 428 868 человек, что составило 72,38% голосов избирателей.

Председатель региональной избирательной комиссии Александр Синюков вручил Олегу Мельниченко удостоверение об избрании его губернатором Пензенской области. В свою очередь тот отметил, что избрание его на этот пост - огромное доверие, которое он должен отработать делами на благо жителей Сурского края.

Сенатор Совета Федерации РФ Олег Мельниченко был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области 26 марта. Решение о его назначении принял Президент РФ Владимир Путин. В связи с этим Совфед снял с Мельниченко сенаторские полномочия.

Приставка «врио» должна было существовать до вступления в должность лица, избранного губернатором Пензенской области. Выборы проходили в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября.

Утром 20 сентября Александр Синюков сообщил: «Выборы на территории Пензенской области считаются состоявшимися и действительными».

Участие в голосовании приняли 57% избирателей (592 943 из 1 040 202). Олег Мельниченко одержал победу над другими кандидатами: Олегом Шаляпиным (12,35% голосов), Алексеем Шпагиным (6,59%), Александром Васильевым (5,67%) и Петром Чугаем (2,3%).

Через неделю, 28 сентября, запланирована церемония вступления Олега Мельниченко в должность.

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Гость||

Быстро, быстро..

Гость||

Уже отпечатали, очень оперативно, подсуетились, кто бы сомневался.

Гость||

Ну теперь ждем кого из врио оставят на месте,кого понизят в ранге,кого куда переместят.ОчеН Антнресно,как оно сложится.

Гость||

Ярлык на княжение вручен. Не успели подсчитать голоса холопов.

Гость||

голосовалки поздровлялки вручалки снова поздровлялки присягалки и вновь поздровлялки. И так уже лет 30 все одно и тоже нищета нам гарантирована

Гость||

Уберите директора из картинной галереи, исчезают шедевры!Больно на все смотреть!

Гость||

Нищета гарантирована это стабильность.

Гость||

Гость писал(a):

Может по серьезному разберется с ЖКХ.
Это с какого такого перепугу? Что-то поменялось? Один сменил другого. Никакой конкуренции, никакой борьбы. С чего вдруг напрягаться, когда избиратели по большей части - безмозглое стадо. Им и пенсионный возраст самым циничным образом подняли, чтобы умирали через два года после выхода, и реальные доходы уже восьмой год падают, и цены растут чуть ли не ежедневно, и молодежь массово уезжает в страны "проклятого разложившегося Запада", рождаемость падает, смертность растет, а они с капающей слюной и блаженной улыбкой идут и голосуют за все это. Еще вам и с ЖКХ разобраться? Не много ли холопы просят? "Государство вас не просило рожать" и прочие перлы от "хозяев жизни". Вам мало? Получите еще в ближайшие пять лет. Ведь вы за это голосовали.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Александр Синюков вручил Олегу Мельниченко удостоверение губернатора
"Иван Белозерцев получил удостоверение, подтверждающее его избрание на пост губернатора Пензенской области. Сегодня, 17 сентября, соответствующий документ переизбранный глава региона получил из рук председателя избирательной комиссии Пензенской области Александра Синюкова."

Последний у нас в СИЗО оказался чуть чуть меньше 6 месяцев после вручения.

Гость||

Гость писал(a):

Уберите директора из картинной галереи
Давно уже пора поставить профессионала, который хоть как то в искусстве разбирается и умеет общаться с коллективом.

Гость||

Ловко. А почему в гос учреждениях до сих пор танкист висит?

Дмитрий Н. Мотовилов||

Гость писал(а):

> Уберите директора из картинной галереи, исчезают шедевры!

Больно на все смотреть!

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Что там происходит?

Гость||

Гость писал(a):

Ловко. А почему в гос учреждениях до сих пор танкист висит?
Ты про Де Голля штоль?

Гость||

17:08 Какой он нафиг танкист, один шлемофон остался, память о днях проведенных за столом старшего по отделению.

Гость||

Работаем) все

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Имя: Гость
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