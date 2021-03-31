Совфед прекратил полномочия Олега Мельниченко на посту сенатора

31.03.2021 | 11:18

В среду, 31 марта, Совет Федерации досрочно прекратил сенаторские полномочия Олега Мельниченко, назначенного врио губернатора Пензенской области. Решение было принято на 502-м заседании.

Спикер СФ Валентина Матвиенко отметила, что Мельниченко заслужил уважение коллег, и поблагодарила его за работу. По ее словам, у Мельниченко впереди очень ответственный период.

«Мельниченко является выпускником второго потока так называемой школы губернаторов. Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую называют «школой губернаторов», была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ)», - сообщает ТАСС.

26 марта Президент РФ Владимир Путин назначил Олега Мельниченко временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области. Это произошло в связи с тем, что 23 марта глава государства уволил предыдущего губернатора Ивана Белозерцева по причине утраты доверия.

Белозерцева обвиняют в получении взяток на сумму более 31 млн рублей за предоставление преимуществ при заключении госконтрактов на закупку лекарств в медицинские учреждения региона. 22 марта Басманный районный суд Москвы избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 20 мая.