Мельниченко заявил о планах участвовать в выборах губернатора

26.03.2021 | 20:31

Олег Мельниченко, назначенный временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области, планирует участвовать в выборах главы региона, которые состоятся 19 сентября.

Об этом сообщает ТАСС.

«Да, на выборы я пойду. От «Единой России», - сказал Мельниченко.

В числе приоритетных задач на посту руководителя региона Мельниченко назвал реализацию нацпроектов, весь комплекс мероприятий, связанных с COVID-19 (в том числе вакцинацию населения), а также противопаводковые мероприятия и подготовку к посевному сезону и пожароопасному периоду.

Представление врио главы Пензенской области состоится в субботу, 27 марта, сообщили в пресс-службе полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

Решение о назначении Мельниченко врио губернатора было принято президентом Владимиром Путиным в пятницу, 26 марта. Ему предстоит занимать должность до вступления в нее избранного главы региона. Голосование состоится 19 сентября.