Политика

Мельниченко заявил о планах участвовать в выборах губернатора

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Олег Мельниченко, назначенный временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области, планирует участвовать в выборах главы региона, которые состоятся 19 сентября.

Об этом сообщает ТАСС.

«Да, на выборы я пойду. От «Единой России», - сказал Мельниченко.

В числе приоритетных задач на посту руководителя региона Мельниченко назвал реализацию нацпроектов, весь комплекс мероприятий, связанных с COVID-19 (в том числе вакцинацию населения), а также противопаводковые мероприятия и подготовку к посевному сезону и пожароопасному периоду.

Представление врио главы Пензенской области состоится в субботу, 27 марта, сообщили в пресс-службе полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

Решение о назначении Мельниченко врио губернатора было принято президентом Владимиром Путиным в пятницу, 26 марта. Ему предстоит занимать должность до вступления в нее избранного главы региона. Голосование состоится 19 сентября.

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Источник — фото Михаил Метцель/ТАСС
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Гость||

С понижением Вас в должности!

Гость||

Народ за него не проголосует !

Гость||

26.03.2021 20:37|

Народ за него не проголосует !

Стадо проголосует, народа по пальцам пересчитать можно вымирает народ.

Д-р Шаффхаузен||

Черемушкина Д, нашла новую работу?

Гость||

Во попал мужик)).разгребать после наворотившего Белознрцева трудновато будет,все время с оглядкой --а правильно ли ???

Гость||

Если уменьшит взносы на капремонт и вышвырнет засаленную бочкаревско-белозерцевскую колоду, то я за него проголосую в сентябре.

Гость||

Химизацию населения не поддержу.

Гость||

На моржа похож

Гость||

Всё плохо значит

Гость||

Гость писал(a):

Народ за него не проголосует !

Народа мнение не принято спрашивать в таких случаях.

Гость||

Хватит каркать.

Гость||

Гость писал(a):

Хватит каркать.
Накаркаете.

Гость||

Гость писал(a):

Если уменьшит взносы на капремонт и вышвырнет засаленную бочкаревско-белозерцевскую колоду, то я за него проголосую в сентябре.
Не вышвырнет. Ты вообще чем думаешь, прежде чем писать такую ересь?

Гость||

Пичалька

Гость||

Гость писал(a):

Народ за него не проголосует !
В Бессоновке же проголосовал за Ивана.

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след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

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