Начальник УГИБДД Антон Шматков покинул пост

04.03.2024 | 11:46

В Пензенской области назначен заместитель министра цифрового развития, транспорта и связи по направлению «транспорт». Им стал бывший начальник регионального УГИБДД УМВД России Антон Шматков.

На новую должность он назначен распоряжением правительства с 1 марта, сообщила пресс-секретарь министерства Дарья Вишникина.

Антон Шматков оставил пост начальника УГИБДД 25 февраля. Он покинул его по выслуге лет, дающей право на получение пенсии, пояснили в УМВД России по Пензенской области.

Антон Шматков был главным госавтоинспектором с декабря 2020 года.

Сейчас временно исполняет обязанности руководителя Олег Барковский - замначальника УГИБДД УМВД России по Пензенской области.