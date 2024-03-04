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Общество

Начальник УГИБДД Антон Шматков покинул пост

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В Пензенской области назначен заместитель министра цифрового развития, транспорта и связи по направлению «транспорт». Им стал бывший начальник регионального УГИБДД УМВД России Антон Шматков.

На новую должность он назначен распоряжением правительства с 1 марта, сообщила пресс-секретарь министерства Дарья Вишникина.

Антон Шматков оставил пост начальника УГИБДД 25 февраля. Он покинул его по выслуге лет, дающей право на получение пенсии, пояснили в УМВД России по Пензенской области.

Антон Шматков был главным госавтоинспектором с декабря 2020 года.

Сейчас временно исполняет обязанности руководителя Олег Барковский - замначальника УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

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