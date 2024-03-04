Главврач онкодиспансера вошел в президиум пензенского Заксобра

04.03.2024 | 11:08

Новым заместителем председателя Законодательного собрания Пензенской области седьмого созыва стал Антон Столяров.

Его кандидатуру внес на рассмотрение спикер Вадим Супиков. «Спасибо за оказанное доверие. Надеюсь на плодотворную работу», - отреагировал Антон Столяров на собственное выдвижение.

В итоге большинство депутатов (27 из 29) проголосовало за него, 2 против.

Антон Столяров, главный врач областного онкологического онкодиспансера, стал депутатом Заксобра от КПРФ в середине октября 2021 года (шестой созыв).

Тогда ему передали мандат Георгия Камнева, который сложил полномочия в связи с избранием депутатом Государственной думы Федерального Собрания РФ восьмого созыва.

В 2022-м Столяров был переизбран и назначен председателем комитета по здравоохранению и социальной политике.

В должности зампреда Заксобра он сменил Дмитрия Филяева, сложившего полномочия досрочно по собственному желанию.

Выполнять новые функции Столяров будет без отрыва от основной деятельности.