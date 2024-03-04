Главврач онкодиспансера вошел в президиум пензенского Заксобра

Новым заместителем председателя Законодательного собрания Пензенской области седьмого созыва стал Антон Столяров.
Его кандидатуру внес на рассмотрение спикер Вадим Супиков. «Спасибо за оказанное доверие. Надеюсь на плодотворную работу», - отреагировал Антон Столяров на собственное выдвижение.
В итоге большинство депутатов (27 из 29) проголосовало за него, 2 против.
Антон Столяров, главный врач областного онкологического онкодиспансера, стал депутатом Заксобра от КПРФ в середине октября 2021 года (шестой созыв).
Тогда ему передали мандат Георгия Камнева, который сложил полномочия в связи с избранием депутатом Государственной думы Федерального Собрания РФ восьмого созыва.
В 2022-м Столяров был переизбран и назначен председателем комитета по здравоохранению и социальной политике.
В должности зампреда Заксобра он сменил Дмитрия Филяева, сложившего полномочия досрочно по собственному желанию.
Выполнять новые функции Столяров будет без отрыва от основной деятельности.
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