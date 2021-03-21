Сетевое издание|18+|Воскресенье|21 мар 2021|15:33
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Политика

«Единая Россия» намерена исключить Ивана Белозерцева из партии

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Членство губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в партии «Единая Россия» будет приостановлено в ближайшее время.

Об этом со ссылкой на заместителя секретаря генсовета партии Евгения Ревенко в воскресенье, 21 марта, сообщило РИА Новости.

Ивана Белозерцева подозревают в получении взяток в размере, превышающем 31 млн рублей.

По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года он получил от бывшего сенатора Бориса Шпигеля, который сейчас возглавляет группу фармацевтических компаний «БИОТЭК», его супруги и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей.

Взятки передавались за предоставление ГК «БИОТЭК» конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов на поставку лекарств в медицинские учреждения региона, закупаемых за счет бюджета.

В ночь с 20 на 21 марта в домах всех фигурантов и на их рабочих местах прошли обыски.

«В ближайшее время задержанным будет предъявлено обвинение, следствие направит в суд ходатайства об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу», - сообщили в СКР.

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Гость||

я ржу нахрен нам цирк

Гость||

А вот либералы не исключали Фургала.Может человек ещё невиновен, а с ним как в 30 е годы.А вообще как ярмо скинули, может что изменится.

Гость||

30 лямов Чё-то совсем ни о чём

Гость||

Мне еще ни когда так не было радостно в воскресенье я просто сегодня себя сделал праздник

Гость||

Это фиаско, земляк...

Гость||

Ахах и сразу выгонять

Гость||

Не зря БАЙДЕН споткнулся!

Гость||

хорошо что он нам не земляк

Гость||

С ранего утра ждал как отреагирует партия и вот оно случилось)))))

Гость||

Наоборот - оставить! А если не был, то принять

Гость||

Понятно, что в жизни простых жителей Пензенской области ничего не изменится! Но как хорошо на душе...

Гость||

Теперь новый ливневки должен делать

Гость||

Ээээ,нет! Только по решению суда!Жулье всегда торопится откреститься,мол мы то все честные.,кдо бы мог подумать! А если суд оправдает?

Гость||

так и есть

Гость||

В реалиях сегодняшней России поедет вслед за Гайзером, Белых, Маркеловым и прочими лет на 8-14, с конфискацией. Печальный конец жизни.

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Имя: Гость
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