«Единая Россия» намерена исключить Ивана Белозерцева из партии

21.03.2021 | 12:50

Членство губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в партии «Единая Россия» будет приостановлено в ближайшее время.

Об этом со ссылкой на заместителя секретаря генсовета партии Евгения Ревенко в воскресенье, 21 марта, сообщило РИА Новости.

Ивана Белозерцева подозревают в получении взяток в размере, превышающем 31 млн рублей.

По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года он получил от бывшего сенатора Бориса Шпигеля, который сейчас возглавляет группу фармацевтических компаний «БИОТЭК», его супруги и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей.

Взятки передавались за предоставление ГК «БИОТЭК» конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов на поставку лекарств в медицинские учреждения региона, закупаемых за счет бюджета.

В ночь с 20 на 21 марта в домах всех фигурантов и на их рабочих местах прошли обыски.

«В ближайшее время задержанным будет предъявлено обвинение, следствие направит в суд ходатайства об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу», - сообщили в СКР.