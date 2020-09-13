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Политика

Белозерцев прокомментировал предварительные итоги голосования

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Поздним вечером в воскресенье, 13 сентября, кандидат в губернаторы Пензенской области Иван Белозерцев прокомментировал каналу «Россия 24» предварительные итоги голосования в регионе.

«Подсчитали всего лишь навсего 20% избирательных бюллетеней. Наверняка будет немного пониже, я так думаю. Конкуренция была очень серьезная, были и другие кандидаты, которые представляли другие политические партии», - пояснил он во время прямого включения.

В своей короткой речи Белозерцев рассказал про решение важных социальных задач в области и поддержку предпринимательства, положительно оценил результаты электронного голосования и отметил необходимость его активного внедрения во время следующих выборов в регионе.

Кроме того, он высказался по поводу довыборов в Госдуму: «Одного из кандидатов я знаю более близко. Он летчик-космонавт, Герой России Александр Самокутяев. Пока мы видим по подсчетам голосов, что он побеждает. Я надеюсь, что он победит и будет достойно представлять область в Государственной Думе».

По данным, транслирующимся в прямом эфире «России 24», на 23:02 после подсчета 28,3% бюллетеней за Ивана Белозерцева проголосовало 82,7% избирателей.

В целом по области явка на выборы составила 53,8%.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — срезки с live.russia.tv
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Гость||

Да как так то... Все знакомые против него

Гость||

Путин набрал 67,54 % в 2018 году.

Гость||

Может, вы просто перепили?

Белозерцев - нормальный губернатор. Не диктатор, не бандит, не взяточник. Ему непросто, поскольку наша область не донор, живем на деньги, которые нам выделяют. В принципе у нас захолустье, которое никого не интересует. Губер делает что может, делает что может, Пенза не скатилась . Даже похорошела слегка - дороги, парк на Зап Поляне, Набережная, фонтан новый. Конечно, это не вот какие грандиозные проекты. Но тучные годы позади. не только у нас, но и у всей России... Нормальный выбор сделали. Среди кандидатов в губернаторы он действительно лучший.

Гость||

Ну правильно все. Кто хотел оставить белозерцева, проголосовали за. А кто против , пролежал на диване, считая, что нечего ходить. Вот и результат.

Гость||

На 121 участке явка 25%. За Белозерцева - 165 голосов, за Шаляпина - 146.

Гость||

На таких новостях рубль рухнет до 78 рублей за $.

Гость||

Я тож думаю,чо Белозерцев это нормально.пусть он будет.

Гость||

А мне ваще похрен кто будет мы при любой власти выживим.

Гость||

Чо, шумим? Кто-нибудь ожидал другого результата? Значит всё нормально.

Гость||

А где посмотреть отчеты по фондам и движению средств?

Гость||

Ждёмс кораблики на реке Суре,цирк,бакунинскай мостяру, красный подвесной мостяру, как говорится победителей не судят.

Гость||

Короче выборы как всегда За Прежнего.

Гость||

82,7 % Иван Белозерцев, как кличка :) вот фотку сделали

Гость||

Пойду гречкой и туалетной бумагой запасаться, выборы прошли теперь снова начнут самоизолировать, режимы повышенной готовности.

Гость||

Надоел он хуже горькой редьки.

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Имя: Гость
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