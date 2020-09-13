Белозерцев прокомментировал предварительные итоги голосования

13.09.2020 | 23:10

Поздним вечером в воскресенье, 13 сентября, кандидат в губернаторы Пензенской области Иван Белозерцев прокомментировал каналу «Россия 24» предварительные итоги голосования в регионе.

«Подсчитали всего лишь навсего 20% избирательных бюллетеней. Наверняка будет немного пониже, я так думаю. Конкуренция была очень серьезная, были и другие кандидаты, которые представляли другие политические партии», - пояснил он во время прямого включения.

В своей короткой речи Белозерцев рассказал про решение важных социальных задач в области и поддержку предпринимательства, положительно оценил результаты электронного голосования и отметил необходимость его активного внедрения во время следующих выборов в регионе.

Кроме того, он высказался по поводу довыборов в Госдуму: «Одного из кандидатов я знаю более близко. Он летчик-космонавт, Герой России Александр Самокутяев. Пока мы видим по подсчетам голосов, что он побеждает. Я надеюсь, что он победит и будет достойно представлять область в Государственной Думе».

По данным, транслирующимся в прямом эфире «России 24», на 23:02 после подсчета 28,3% бюллетеней за Ивана Белозерцева проголосовало 82,7% избирателей.

В целом по области явка на выборы составила 53,8%.