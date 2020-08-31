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Политика

В Пензе более 40 организаций выдвинули наблюдателей на выборы

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Общественной палатой Пензенской области подписаны соглашения о сотрудничестве с рядом объединений и некоммерческих организаций в целях обеспечения участия граждан в наблюдении за ходом голосования на выборах главы региона, депутата Государственной Думы России по 147-му одномандатному Лермонтовскому округу, а также депутатов представительных органов муниципальных образований.

«В каждую участковую избирательную комиссию могут быть назначены не более двух наблюдателей от общественной палаты. Кроме того, наблюдатели будут назначаться штабами от кандидатов в губернаторы политических партий и объединений», - сообщил председатель Общественной палаты Пензенской области Владимир Подобед.

Более 40 некоммерческих и общественных организаций выдвинули своих представителей для назначения наблюдателями. Это огромная армия неравнодушных граждан, которым предстоит работать на 1 085 избирательных участках в Пензе и области.

«Мы в этом году первый раз принимаем участие в подписании соглашения о предоставлении наблюдателей на выборы губернатора Пензенской области. Было решено проявить свою активную гражданскую позицию и поучаствовать в контроле над проведением выборов, чтобы они были честными, легитимными, достойными», - отметил атаман пензенского казачества Евгений Пучков.

Выборы в Пензенской области будут проходить в течение трех дней. 11 и 12 сентября можно проголосовать досрочно, а 13-е является единым днем голосования.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Казаки ? Откуда ? Пензенский край не казачья станица, а мордовский надел.Давайте называть своими именами: здоровенные ленивые жлобы подпиливающие гранды из бюджета примазались к красивому названию

Гость||

Гость писал(a):

Казаки ? Откуда ? Пензенский край не казачья станица, а мордовский надел.Давайте называть своими именами: здоровенные ленивые жлобы подпиливающие гранды из бюджета примазались к красивому названию
Пучков - прохиндей еще тот.

Гость||

Ну ты, комментатор, сам не прохиндей! Ещё какой!

Гость||

Гость писал(a):

Ну ты, комментатор, сам не прохиндей! Ещё какой!
Я не прохиндей. Ряженый кОзак Пучков - прохиндей.

Гость||

Не голосуйте раньше 13 сентября.Все голоса против Белозерцева будут уничтожены.Если вы против этого бездарного губернатора,то голосуйте 13 сентября.

Имя: Гость
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