В Пензе более 40 организаций выдвинули наблюдателей на выборы

31.08.2020 | 18:48

Общественной палатой Пензенской области подписаны соглашения о сотрудничестве с рядом объединений и некоммерческих организаций в целях обеспечения участия граждан в наблюдении за ходом голосования на выборах главы региона, депутата Государственной Думы России по 147-му одномандатному Лермонтовскому округу, а также депутатов представительных органов муниципальных образований.

«В каждую участковую избирательную комиссию могут быть назначены не более двух наблюдателей от общественной палаты. Кроме того, наблюдатели будут назначаться штабами от кандидатов в губернаторы политических партий и объединений», - сообщил председатель Общественной палаты Пензенской области Владимир Подобед.

Более 40 некоммерческих и общественных организаций выдвинули своих представителей для назначения наблюдателями. Это огромная армия неравнодушных граждан, которым предстоит работать на 1 085 избирательных участках в Пензе и области.

«Мы в этом году первый раз принимаем участие в подписании соглашения о предоставлении наблюдателей на выборы губернатора Пензенской области. Было решено проявить свою активную гражданскую позицию и поучаствовать в контроле над проведением выборов, чтобы они были честными, легитимными, достойными», - отметил атаман пензенского казачества Евгений Пучков.

Выборы в Пензенской области будут проходить в течение трех дней. 11 и 12 сентября можно проголосовать досрочно, а 13-е является единым днем голосования.