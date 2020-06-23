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Политика

В Пензенской области за голосованием будут следить более 5 700 добровольцев

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Общественная палата Пензенской области свой выбор сделала. Никто из подавших заявление на регистрацию в качестве наблюдателя за голосованием по внесению поправок в Конституцию России не получил отказ.

«Правом выдвижения наблюдателя обладают все общественные объединения, в том числе политические партии, объединения работодателей, творческие союзы, некоммерческие организации, которые выдвигают граждан, не имеющих ограничений по дееспособности, не находящихся в местах лишения свободы и достигших 18 лет», - пояснил председатель Общественной палаты Пензенской области Владимир Подобед.

Также любой из граждан России может сам выдвинуть свою кандидатуру в качестве наблюдателя на выбранном им участке - таких в области 25 человек. Всего в регионе контролировать предстоящий процесс голосования будут более 5 700 добровольцев.

«Мы собираемся наблюдать, а не надзирать, и понимаем, что наши наблюдатели на избирательных участках - это помощники и союзники председателей участковых избирательных комиссий, которые будут работать в этот день на избирательных участках», - отметил руководитель рабочей группы Общественной палаты Пензенской области Олег Сактирин.

«Каждый наблюдатель на участке будет защищен морально и физически. Мы неоднократно обращались к помощи правоохранительных органов», - подчеркнул региональный координатор корпуса «За чистые выборы» Андрей Глухов.

Голосование по поправкам в Конституцию начнется 25 июня и закончится 1 июля. Если у граждан возникнут спорные вопросы, касающиеся нарушений процесса волеизъявления, то они могут позвонить на горячую линию Общественной палаты по телефону 8 (8412) 66-02-67.

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