Георгий Камнев будет претендовать на кресло депутата Госдумы

08.06.2020 | 12:57

Лидер пензенских коммунистов, действующий депутат регионального Заксобра Георгий Камнев намерен участвовать в довыборах депутата Государственной Думы РФ по округу № 147. Об этом сообщила пресс-служба обкома КПРФ в понедельник, 8 июня.

С 2016 года 147-й одномандатный избирательный округ, включающий западную часть области, представлял Леонид Левин.

22 января 2020-го Госдума досрочно прекратила его полномочия. Соответствующий проект постановления был принят депутатами единогласно. Левина назначили заместителем руководителя Аппарата Правительства РФ.

Дополнительные выборы по его одномандатному избирательному округу должны состояться в единый день голосования, 13 сентября 2020 года.

В октябре 2019-го Георгий Камнев претендовал на пост мэра Пензы, дошел до финального этапа борьбы, но в итоге проиграл Андрею Лузгину.