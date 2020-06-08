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Политика

Георгий Камнев будет претендовать на кресло депутата Госдумы

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Лидер пензенских коммунистов, действующий депутат регионального Заксобра Георгий Камнев намерен участвовать в довыборах депутата Государственной Думы РФ по округу № 147. Об этом сообщила пресс-служба обкома КПРФ в понедельник, 8 июня.

С 2016 года 147-й одномандатный избирательный округ, включающий западную часть области, представлял Леонид Левин.

22 января 2020-го Госдума досрочно прекратила его полномочия. Соответствующий проект постановления был принят депутатами единогласно. Левина назначили заместителем руководителя Аппарата Правительства РФ.

Дополнительные выборы по его одномандатному избирательному округу должны состояться в единый день голосования, 13 сентября 2020 года.

В октябре 2019-го Георгий Камнев претендовал на пост мэра Пензы, дошел до финального этапа борьбы, но в итоге проиграл Андрею Лузгину.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

То есть на выборы губера от красных пойдет Шевченко?

Гость||

Интересно было бы посмотреть теледебаты опытнейшего пиарщика и телеведущего Шевченко и красноречивого нашего Белозерцева.

Гость||

Старший внук Г.Зюганова тоже пролез депутатом Мосгордумы.

Коммунисты-бессеребренники есть ныне в России?

Гость||

Гость писал(a):

То есть на выборы губера от красных пойдет Шевченко?
Симагин

Гость||

ПЕНЗА ПРОВОДИТ "ГОЛЫЙ ПАРАД" 24 июня у памятника Победы.

ПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕ Голый_парад.Ру

ВСЕ, КТО УСТАЛ ОТ ТОТАЛЬНОЙ ЛЖИ - ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Имя: Гость
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