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Политика | Иван Белозерцев ответил на вопрос о втором губернаторском сроке

25.12.2019|11:07
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В среду, 25 декабря, на пресс-конференции в правительстве Пензенской области Ивану Белозерцеву задали вопрос о том, собирается ли он баллотироваться на второй губернаторский срок.

«Это не от меня зависит, а от оценки жителей Пензенской области и оценки Президента Российской Федерации. Моя задача - соблюдать интересы людей. Я это делаю и буду делать», - ответил Иван Белозерцев.

Владимир Путин назначил Белозерцева временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области 25 мая 2015 года. 13 сентября состоялись выборы, он победил в первом туре, набрав более 85% голосов. 21 сентября Белозерцев вступил в должность главы региона.

Срок его полномочий истечет в 2020 году.

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Гость|25.12.2019 11:16|

Савина в губернаторы!

Гость|25.12.2019 11:23|

Гость писал(a):

Савина в губернаторы!
Валера, угомонись! Уже не смищно.

Гость|25.12.2019 11:23|

Гость писал(a):

Валера, угомонись! Уже не смищно.
А я и не Валера.

Гость|25.12.2019 11:24|

Выкрутился, это не от меня, от людей зависит.Щас ,знаем мы вас, спит и видит второй срок, зря что ль с внуком в пельменой сидел,светился.

Гость|25.12.2019 11:26|

Иван Александрович я за вас,ну а чё,нормальный мужик.У кого то есть кандидатура лучше?

Гость|25.12.2019 11:27|

Гость писал(a):

Тебе Савин сколько заплатил за свой пиар? Ты уже задолбал всех.
Зачем будущему губернатору пиар. Как говорят если бы выборы прошли в ближайшее воскресенье он набрал бы не менее 52%. Просто сходу.

Гость|25.12.2019 11:27|

penzainform.ru писал(a):

«Это не от меня зависит, а от оценки жителей Пензенской области и оценки Президента Российской Федерации. Моя задача - соблюдать интересы людей. Я это делаю и буду делать», - ответил Иван Белозерцев.
Оценка однозначная минус 2. Постоянно даёт народу какие то обещания и не выполняет,т.е. врёт ,периодически несёт ахинею ,в городе и области бардак ,и разгул коррупции,открытое воровство гос.средств и имущества государства.

Гость|25.12.2019 11:27|

Гость писал(a):

Иван Александрович я за вас,ну а чё,нормальный мужик.У кого то есть кандидатура лучше?
Савин.

Гость|25.12.2019 11:28|

А чё нельзя с внуком ходить или как крыса должен из кабинета в кабинет бегать?

Гость|25.12.2019 11:29|

Губернатор еще не понял, как оценивают его жители?

Он даже этого не видит?

Тогда тут точно такой губернатор не нужен!

Гость|25.12.2019 11:29|

Кто такой этот Савин?Выкрутился как уж,повезло уголовнику.

Гость|25.12.2019 11:29|

Гость писал(a):

А чё нельзя с внуком ходить или как крыса должен из кабинета в кабинет бегать?
А почему тогда с одним внуком а не со всеми тремя? Внук дедушкин любимчик?

Гость|25.12.2019 11:30|

Ты один за Савина и проголосовал бы, а больше никого он не интересует.Уж никаких 52 % не видать.

Гость|25.12.2019 11:30|

Я поддержу на выборах Белозерцева

Гость|25.12.2019 11:31|

Гость писал(a):

Выкрутился как уж,повезло уголовнику.
конечно тот, кто снабжает всю область бордюрами со своего завода, строит сыну мойки в хлебных местах, и дарит ему радиостанцию - значительно лучше!

Куда там уголовникам до такого размаха!

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Имя: Гость
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