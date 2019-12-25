25.12.2019 | 11:07

В среду, 25 декабря, на пресс-конференции в правительстве Пензенской области Ивану Белозерцеву задали вопрос о том, собирается ли он баллотироваться на второй губернаторский срок.

«Это не от меня зависит, а от оценки жителей Пензенской области и оценки Президента Российской Федерации. Моя задача - соблюдать интересы людей. Я это делаю и буду делать», - ответил Иван Белозерцев.

Владимир Путин назначил Белозерцева временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области 25 мая 2015 года. 13 сентября состоялись выборы, он победил в первом туре, набрав более 85% голосов. 21 сентября Белозерцев вступил в должность главы региона.

Срок его полномочий истечет в 2020 году.