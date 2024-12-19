Путин: На семейную и сельскую ипотеку лимитов быть не должно

19.12.2024 | 15:15

В четверг, 19 декабря, на прямую линию Владимира Путина обратилась молодая пара из Краснодара с жалобой на невозможность взять ни семейную, ни сельскую, ни так называемую IT-ипотеку. По словам главы семьи, банки не желают одобрять такие кредиты, увеличивают первоначальный взнос, меняют программы либо заявляют об отсутствии лимитов.

«Это безобразие. Не должно быть никаких лимитов. Мы с правительством эту тему уже обсуждали. Мне было обещано (и я проверю, как исполняется это обещание), что никаких лимитов не будет. Потому что в конечном итоге все это связано с субсидиями со стороны государства. Для банков это только в удовольствие должно быть - получать 6% от тех, кто использует кредит семейной ипотеки, а разницу между банковской ставкой и этими 6% должно возмещать государство. И никаких лимитов со стороны государства быть не должно», - подчеркнул глава государства.

По мнению Путина, отказ банков в выдаче семейной ипотеки может быть связан с тем, что правительство вовремя не направляет эту субсидию в банки.

«Я проверю. Но никаких лимитов не будет», - пообещал он.

По его словам, то же касается сельской ипотеки под 3%. Это связано с динамичным расширением строительства в сельской местности. Такие жилищные кредиты берут люди в возрасте около 40 лет, желающие обосноваться, трудиться и создавать семьи на селе.

«Эта ипотека тоже не должна иметь никаких лимитов. Это несколько десятков миллиардов для бюджета, это некритично абсолютно. Ее нужно сохранить», - убежден Путин.

Это же относится и к льготной IT-ипотеке: по мнению главы России, закрытие этой программы не даст большой экономии бюджетных средств, так как ею пользуется не так уж много людей.

«Семейная - точно остается. Сельская - точно остается. Я попрошу правительство обеспечить объемы необходимых субсидий. Мы здесь наведем порядок», - пообещал он.