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Политика | Депутата пензенского Заксобра задержали пьяным за рулем

30.11.2019|22:31
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В субботу, 30 ноября, в Пензенской области задержали 43-летнего депутата регионального Законодательного собрания Владимира Вдонина.

В Сети появилась видеозапись, на которой сотрудник ГИБДД рассказывает понятым об остановке автомобиля марки Land Rover с подложными номерами. Машиной управлял народный избранник.

По словам инспектора, Вдонина отстранили от управления транспортным средством. Освидетельствование с помощью алкотестера выявило наличие паров алкоголя в выдыхаемом им воздухе - 0,23 мг/л.

Однако депутат с результатом не согласился и решил пройти освидетельствование в медицинском учреждении.

В тот же вечер Евгений Ревенко, заместитель секретаря генерального совета «Единой России», которую Вдонин представляет в региональном парламенте, заявил, что народного избранника исключат из партии.

«Вызывающее и аморальное поведение одного из наших однопартийцев. В пьяном виде он сел за руль автомобиля, наплевав на закон и безопасность других людей. При этом козырял поддельным удостоверением сотрудника Генпрокуратуры. Благодаря бдительности представителей ГИБДД и их оперативной реакции возможной трагедии удалось избежать. Вдонин должен быть наказан и жестко. Я возьму это разбирательство под личный контроль», - написал Ревенко на своей странице в Instagram.

В конце мая 2019 года начальник Управления общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области Валерий Муругов лишился своей должности по той же причине. Находясь в отпуске, он сел за руль личного автомобиля в пьяном виден и был остановлен.

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Гость|30.11.2019 22:43|

жалко ... не ворюга, ведь..

Гость|30.11.2019 22:45|

Поздновато отписались.

Гость|30.11.2019 22:50|

С подложными номерами! Аферист с мандатом!

Гость|30.11.2019 22:52|

Весь в папаню пошел. "Маяк" прихватизировали.

Гость|30.11.2019 22:53|

Молодцы ребята!!! Респект и уважение сотрудникам ГИБДД... По чаще бы такие рейды.. Спиногрызов надо лишать всего...

Гость|30.11.2019 22:53|

Вдонин Владимир Васильевич — генеральный директор ОАО «Маяк», депутат Законодательного Собрания Пензенской области

Гость|30.11.2019 22:54|

Сколько ездит С ПОДЛОЖНЫМИ НОМЕРАМИ???????

Гость|30.11.2019 22:56|

Родился в селе Пашково Земетчинского района Пензенской области 1 декабря 1976 года.

В 1999 году начал трудовую деятельность на ОАО «Маяк». Работал инженером отдела маркетинга, начальником отдела внешнеэкономических связей, принимал непосредственное участие в создании совместного немецко-российского предприятия «Гравотэк», руководителем которого впоследствии являлся.

С 2003 года — первый заместитель генерального директора – директор по производству ОАО «Маяк».

10 сентября 2017 года избран депутатом Законодательного собрания шестого созыва по одномандатному избирательному округу №13. Член комитета по экономической политике. Входит в состав фракции «Единая Россия».

14 февраля 2019 года на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Маяк» избран на пост генерального директора после того, как полномочия предыдущего руководителя Василия Вдонина (его папани) были прекращены досрочно.

Член регполитсовета «Единой России».

Гость|30.11.2019 22:56|

Долой его из депутатов!!!

Гость|30.11.2019 22:57|

Гость писал(a):

Молодцы ребята!!! Респект и уважение сотрудникам ГИБДД... По чаще бы такие рейды.. Спиногрызов надо лишать всего...
+498751

Гость|30.11.2019 22:57|

Украл, выпил...в тюрьму.

Гость|30.11.2019 22:59|

Молодцы ребята!!! Респект и уважение сотрудникам ГИБДД... ++++

Гость|30.11.2019 23:02|

Вы еще посмотрите сколько в Ахунах, на улице Лодочной, усадьба Вдониных занимает!

Гость|30.11.2019 23:09|

Сажать ворюг, пусть капают по глубже

Гость|30.11.2019 23:14|

penzainform.ru писал(a):

выявило наличие паров алкоголя в выдыхаемом им воздухе - 0,23 мг/л.
penzainform.ru писал(a):
выявило наличие паров алкоголя в выдыхаемом им воздухе - 0,23 мг/л.
Вот в Канаде, например, допустимо 0,8 промилле (0,36 мг/л), и норма предполагает, что водитель может немного выпить перед поездкой – скажем, стаканчик-другой пива.

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Имя: Гость
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