30.11.2019 | 22:31

В субботу, 30 ноября, в Пензенской области задержали 43-летнего депутата регионального Законодательного собрания Владимира Вдонина.

В Сети появилась видеозапись, на которой сотрудник ГИБДД рассказывает понятым об остановке автомобиля марки Land Rover с подложными номерами. Машиной управлял народный избранник.

По словам инспектора, Вдонина отстранили от управления транспортным средством. Освидетельствование с помощью алкотестера выявило наличие паров алкоголя в выдыхаемом им воздухе - 0,23 мг/л.

Однако депутат с результатом не согласился и решил пройти освидетельствование в медицинском учреждении.

В тот же вечер Евгений Ревенко, заместитель секретаря генерального совета «Единой России», которую Вдонин представляет в региональном парламенте, заявил, что народного избранника исключат из партии.

«Вызывающее и аморальное поведение одного из наших однопартийцев. В пьяном виде он сел за руль автомобиля, наплевав на закон и безопасность других людей. При этом козырял поддельным удостоверением сотрудника Генпрокуратуры. Благодаря бдительности представителей ГИБДД и их оперативной реакции возможной трагедии удалось избежать. Вдонин должен быть наказан и жестко. Я возьму это разбирательство под личный контроль», - написал Ревенко на своей странице в Instagram.

В конце мая 2019 года начальник Управления общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области Валерий Муругов лишился своей должности по той же причине. Находясь в отпуске, он сел за руль личного автомобиля в пьяном виден и был остановлен.