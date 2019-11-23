23.11.2019 | 11:23

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев встретился в Москве с руководителем финансово-хозяйственного управления Русской православной церкви митрополитом Вологодским и Кирилловским Игнатием и рассказал о том, как ведется строительство Спасского кафедрального собора.

На встрече глава региона проинформировал, что сейчас в здании производятся внутренние отделочные работы, выполняется декоративная отделка полов, монтируются системы отопления и вентиляции. Предстоит обеспечить внутреннее убранство храма и благоустройство территории.

Также Иван Белозерцев сообщил, что ограждение уже демонтируют, чтобы пензяки и гости города могли любоваться красотой Спасского кафедрального собора и площади.

Общая площадь храма - 5 550 квадратных метров, вместимость - до 5 000 человек. Высота помещения под центральным куполом в кресте - 59 метров, высота колокольни со шпилем и крестом - 82,5 метра.

«Планируется, что возрожденный Спасский кафедральный собор освятит патриарх Московский и всея Руси Кирилл», - сообщили в пятницу, 22 ноября, в пресс-службе ФХУ РПЦ.

16 ноября Иван Белозерцев побывал на строительной площадке Спасского собора и оценил благоустройство. По его мнению, зоны у храма должны максимально вписываться в окружающее пространство, быть удобными и безопасными. К началу декабря у собора включат освещение.