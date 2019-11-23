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Политика | Иван Белозерцев рассказал в Москве о строительстве Спасского собора

23.11.2019|11:23
Печать

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев встретился в Москве с руководителем финансово-хозяйственного управления Русской православной церкви митрополитом Вологодским и Кирилловским Игнатием и рассказал о том, как ведется строительство Спасского кафедрального собора.

На встрече глава региона проинформировал, что сейчас в здании производятся внутренние отделочные работы, выполняется декоративная отделка полов, монтируются системы отопления и вентиляции. Предстоит обеспечить внутреннее убранство храма и благоустройство территории.

Также Иван Белозерцев сообщил, что ограждение уже демонтируют, чтобы пензяки и гости города могли любоваться красотой Спасского кафедрального собора и площади.

Общая площадь храма - 5 550 квадратных метров, вместимость - до 5 000 человек. Высота помещения под центральным куполом в кресте - 59 метров, высота колокольни со шпилем и крестом - 82,5 метра.

«Планируется, что возрожденный Спасский кафедральный собор освятит патриарх Московский и всея Руси Кирилл», - сообщили в пятницу, 22 ноября, в пресс-службе ФХУ РПЦ.

16 ноября Иван Белозерцев побывал на строительной площадке Спасского собора и оценил благоустройство. По его мнению, зоны у храма должны максимально вписываться в окружающее пространство, быть удобными и безопасными. К началу декабря у собора включат освещение.

Источник — фото www.fedmp.ru
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Гость|23.11.2019 11:39|

А 57-летние трубы никто менять не хочет? Будем ждать очередные жертвы? Или на них денег нет? Храм важнее?

Гость|23.11.2019 11:41|

конечно важнее. раз ради него можно не смотреть в конституцию страны

Гость|23.11.2019 11:41|

Нам очень интересно.мы рады что ещё один ТРЦ по продаже веры и атрибутов появился.

Гость|23.11.2019 11:43|

Печально всё это,что во власти стоит чел,который верит в сказки.губернии трындец.

Гость|23.11.2019 11:46|

Хотя,что тут хотеть,когда на тряпке с деревяшкой,которую флагом буртасии называют,мужик с неопрятной причёской нарисован.

Гость|23.11.2019 11:49|

наконец мужа показал

Гость|23.11.2019 11:50|

какая губерния - такой и флаг

Гость|23.11.2019 11:50|

Гость писал(a):

какая губерния - такой и флаг
там унылый буртас на флаге

Гость|23.11.2019 11:54|

penzainform.ru писал(a):

Предстоит обеспечить внутреннее убранство храма и благоустройство территории.
За чей счет? В нарушение Конституции за счет налогоплательщиков?

Гость|23.11.2019 11:57|

а когда освящение и торжественное открытие главного храма пензы?дату напишите.

Гость|23.11.2019 11:59|

в этом городе есть адекватные люди, которые в в богов всяких не верят?

Гость|23.11.2019 12:16|

совести нет, люди гибнут, на трубы нет средств на соборы находят.

Гость|23.11.2019 12:18|

Бывший секретарь комсомольской организации, бывший секретарь парткома...Противно

Гость|23.11.2019 12:20|

Уберите свои кровавые руки от нашей веры.

Гость|23.11.2019 12:24|

Очередной плевок в горожан

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Имя: Гость
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