Депутатский корпус собрания представителей Каменки выбрал нового градоначальника: контракт на пять лет решено заключить с Вячеславом Моисеевым. Его кандидатуру народные избранники одобрили единогласно.
По результатам конкурса на замещение должности главы администрации Каменки кандидатуры выдвинули четыре претендента. Однако в итоге за кресло мэра борьба развернулась между двумя - Вячеславом Моисеевым и Александром Шульпиным. Каждый представил депутатам свою программу развития города. Победил индивидуальный подход.
«Используя личные знакомства и связи, в том числе и с Министерством экономического развития», - отметил глава администрации г. Каменки Вячеслав Моисеев.
Новому мэру Каменки 45 лет, из них 10 он состоял на военной службе и столько же - в органах внутренних дел.
состоял на военной службе и столько же - в органах внутренних дел.
Подчиняться умеет, развития не будет Каменки. А так чел хороший.