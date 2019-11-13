13.11.2019 | 18:39

Депутатский корпус собрания представителей Каменки выбрал нового градоначальника: контракт на пять лет решено заключить с Вячеславом Моисеевым. Его кандидатуру народные избранники одобрили единогласно.

По результатам конкурса на замещение должности главы администрации Каменки кандидатуры выдвинули четыре претендента. Однако в итоге за кресло мэра борьба развернулась между двумя - Вячеславом Моисеевым и Александром Шульпиным. Каждый представил депутатам свою программу развития города. Победил индивидуальный подход.

«Используя личные знакомства и связи, в том числе и с Министерством экономического развития», - отметил глава администрации г. Каменки Вячеслав Моисеев.

Новому мэру Каменки 45 лет, из них 10 он состоял на военной службе и столько же - в органах внутренних дел.