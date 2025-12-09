Пьяная сердобчанка из ревности напала с ножом на подругу

В Сердобске 29-летнюю местную жительницу осудили за нападение на пришедшую в гости подругу.
Весной этого года женщины выпивали вместе с мужем хозяйки дома. Когда мужчина отправился выгуливать собаку, пьяные приятельницы начали выяснять отношения.
Приревновав супруга к гостье, сердобчанка устроила скандал, но слов оказалось недостаточно.
«Охваченная гневом женщина сначала нанесла своей подруге несколько ударов по лицу, затем на кухне взяла нож и ударила потерпевшую в живот», - рассказали в Сердобском городском суде.
Осознав, что наделала, хозяйка сама вызвала скорую помощь и впоследствии рассказала обо всем полиции. По ее словам, она пошла на преступление под воздействием алкоголя.
При назначении ей наказания было учтено чистосердечное раскаяние, наличие 2 малолетних детей, добровольное возмещение морального вреда.
Суд приговорил женщину к 3 годам условного лишения свободы с испытательным сроком в 3 года.
