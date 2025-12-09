Криминал

Пьяная сердобчанка из ревности напала с ножом на подругу

В Сердобске 29-летнюю местную жительницу осудили за нападение на пришедшую в гости подругу.

Весной этого года женщины выпивали вместе с мужем хозяйки дома. Когда мужчина отправился выгуливать собаку, пьяные приятельницы начали выяснять отношения.

Приревновав супруга к гостье, сердобчанка устроила скандал, но слов оказалось недостаточно.

«Охваченная гневом женщина сначала нанесла своей подруге несколько ударов по лицу, затем на кухне взяла нож и ударила потерпевшую в живот», - рассказали в Сердобском городском суде.

Осознав, что наделала, хозяйка сама вызвала скорую помощь и впоследствии рассказала обо всем полиции. По ее словам, она пошла на преступление под воздействием алкоголя.

При назначении ей наказания было учтено чистосердечное раскаяние, наличие 2 малолетних детей, добровольное возмещение морального вреда.

Суд приговорил женщину к 3 годам условного лишения свободы с испытательным сроком в 3 года.

Источник — фото Сердобского городского суда
