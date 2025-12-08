Пензенца будут судить за организацию азартных игр в Арбекове

31-летнего пензенца обвиняют в организации и проведении азартных игр на улице Ульяновской.
Мужчина арендовал помещение в баре и разместил в нем 3 игровых автомата. С 1 июня по 3 сентября этого года ему удавалось получать прибыль за счет посетителей.
Деньгами горожанин распоряжался по своему усмотрению.
В сентябре в бар наведались правоохранители, которые изъяли оборудование. В отношении пензенца возбудили уголовное дело. Он признал вину.
Материалы направлены в Октябрьский районный суд, сообщили в областной прокуратуре.
