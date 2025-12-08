Криминал

Пензенца будут судить за организацию азартных игр в Арбекове

Печать
Telegram

31-летнего пензенца обвиняют в организации и проведении азартных игр на улице Ульяновской.

Мужчина арендовал помещение в баре и разместил в нем 3 игровых автомата. С 1 июня по 3 сентября этого года ему удавалось получать прибыль за счет посетителей.

Деньгами горожанин распоряжался по своему усмотрению.

В сентябре в бар наведались правоохранители, которые изъяли оборудование. В отношении пензенца возбудили уголовное дело. Он признал вину.

Материалы направлены в Октябрьский районный суд, сообщили в областной прокуратуре.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети