Житель Спасского района посчитал, что его незаконно призвали в армию

Житель Спасского района подал иск к призывной комиссии и военному комиссариату. Мужчина посчитал, что его забрали в армию незаконно.
Призывная комиссия признала его годным с незначительными ограничениями и вручила ему повестку для отправки к месту прохождения службы. Мужчина посчитал, что это решение приняли без учета его жалоб на состояние здоровья и предъявленных медицинских документов.
«Для определения состояния здоровья административного истца и определения степени его годности к прохождению военной службы по призыву судом была назначена судебная военно-врачебная экспертиза», - сообщили в пресс-службе Спасского районного суда.
Эти специалисты тоже признали мужчину годным к службе с незначительными ограничениями.
Суд пришел к выводу, что призывная комиссия приняла решение в соответствии с законом, и отказал в удовлетворении иска.
