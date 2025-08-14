Вынесен приговор 4 пензенцам за мошенничество со страховками

14.08.2025 | 09:39

В Пензе осудили четырех местных жителей в возрасте от 27 до 34 лет. Мужчин обвинили в мошенничестве в сфере страхования.

Как установили следствие и суд, пензенцы заранее объединились для совершения преступления, решив незаконно получить страховые выплаты.

В 2023-2024 годах злоумышленники инсценировали ДТП, вызывали на место сотрудников Госавтоинспекции, а после, собрав необходимые документы, обращались за выплатами.

«В результате преступных действий подсудимыми получены денежные средства на общую сумму свыше 244 тыс. рублей», - рассказала старший помощник прокурора области Елена Листарова.

Пензенцы признали свою вину и раскаялись в содеянном. Они в полном объеме возместили ущерб, причиненный страховой компании.

«В зависимости от роли, степени участия злоумышленникам назначено наказание в виде штрафа в размере от 30 до 200 тыс. рублей», - добавила Елена Листарова.

Пока приговор в силу не вступил и может быть обжалован.