В Пензенской области чиновника оштрафовали за ответ не по существу

31.03.2025 | 18:38

В Башмаковском районе заместителя главы администрации оштрафовали за ненадлежащее рассмотрение обращения местного жителя.

В декабре 2024 года мужчина направил чиновникам вопросы об установлении и взимании платы по договору найма специализированного жилого помещения, предоставленного детям-сиротам. Ему ответили, но нужной информации не предоставили.

Мужчина обратился в прокуратуру. Изучив документы, в надзорном органе согласились с тем, что ответ гражданину был дан не по существу всех поставленных им вопросов.

Прокурор района возбудил в отношении заместителя главы администрации дело об административном правонарушении. Мировой судья оштрафовал чиновника на 5 000 рублей.

«С целью устранения нарушений закона прокурор внес руководителю органа местного самоуправления представление. Заявителю направлен дополнительный ответ по всем доводам обращения, виновное должностное лицо также привлечено к дисциплинарной ответственности», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.