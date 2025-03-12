13 марта в Пензенской области ожидается +15 градусов

12.03.2025 | 22:00

В Пензенской области в ночь на четверг, 13 марта, по прогнозами синоптиков Приволжского УГМС, столбик термометра опустится до +3…+8 градусов. В большинстве районов ожидается небольшой дождь.

Утро выдастся пасмурным, термометр покажет около +6 градусов, которые будут ощущаться как +3.

Днем прогнозируется облачная погода с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь. Ветер будет дуть с юго-запада, его порывы достигнут 8-13 м/с.

Температура воздуха составит +10…+15 градусов.

Ранее синоптики предупреждали, что с 12 марта регион окажется во власти серии западных циклонов. Они принесут с собой осадки разной интенсивности. Дневная температура продолжит повышаться.