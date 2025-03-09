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Из жизни

Синоптики рассказали о погоде в Пензенской области 10 марта

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Пензенская область продолжает оставаться под влиянием теплого и сухого антициклона. Это означает, что осадков не будет, столбик термометра перевалит за нуль, а мороз ожидается только в темное время суток.

В ночь на понедельник, 10 марта, в регионе температура составит -4…+1 градус. Прогнозируется переменная облачность, сообщили в Приволжском УГМС.

Утром будет малооблачно, около +2 градусов. Днем синоптики обещают переменную облачность и юго-западный ветер с порывами 7-12 м/с.

Воздух прогреется до +3…+8 градусов.

10 марта в народном календаре Тихон Бессонный. В этот день на Руси погоду пытались предсказать, наблюдая за птицами и животными. Так, дождливое лето предвещали расшумевшиеся вороны. Стук дятла предсказывал, что настоящего тепла придется ждать долго.

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