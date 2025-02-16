В Пензе подростки спасли оказавшуюся на дороге женщину

16.02.2025 | 10:23

В Пензе группа подростков спасла женщину, выбежавшую на проезжую часть на улице Кирова. Это запечатлели на видео.

Запись опубликовали в соцсети «ВКонтакте» поздним вечером в субботу, 15 февраля. Судя по кадрам, все происходило недалеко от Фонтанной площади.

Автор указал, что женщина выбегала на дорогу и останавливала автомобили, а несколько 14-летних подростков уводили ее с проезжей части.

Они пытались успокоить пензячку, вызвали полицию. «Около 22:00 женщину увезла скорая», - сообщается в посте.

«Герои», «Молодцы ребята», «Ребята умнички», - восхитились поступком подростков комментировавшие пост пензенцы.