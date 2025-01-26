Прогноз погоды на 27 января: будет тепло и скользко

26.01.2025 | 15:51

В Пензенской области в ночь на понедельник, 27 января, ожидается небольшой мокрый снег с дождем, температура воздуха составит 0…-5 градусов. Такой прогноз сделали синоптики Приволжского УГМС.

Утром будет около +1 градуса, вероятны осадки. Пензенцам следует соблюдать осторожность - дороги покроет лед.

Днем синоптики обещают переменную облачность, местами в регионе сохранится снегопад, смешанный с дождем, гололедица. Термометр покажет -2…+3 градуса. Ветер будет дуть юго-западный, порывы достигнут 9-14 метров в секунду.

По прогнозам синоптиков центра погоды «Фобос», в начале недели обширный атлантический циклон, который сейчас господствует в Пензенской области, сдаст свои позиции под новой волной экстремального тепла.

В регион начнет поступать согретый Гольфстримом воздух, с каждым днем этот поток будет только усиливаться.