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Из жизни

Прогноз погоды на 27 января: будет тепло и скользко

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В Пензенской области в ночь на понедельник, 27 января, ожидается небольшой мокрый снег с дождем, температура воздуха составит 0…-5 градусов. Такой прогноз сделали синоптики Приволжского УГМС.

Утром будет около +1 градуса, вероятны осадки. Пензенцам следует соблюдать осторожность - дороги покроет лед.

Днем синоптики обещают переменную облачность, местами в регионе сохранится снегопад, смешанный с дождем, гололедица. Термометр покажет -2…+3 градуса. Ветер будет дуть юго-западный, порывы достигнут 9-14 метров в секунду.

По прогнозам синоптиков центра погоды «Фобос», в начале недели обширный атлантический циклон, который сейчас господствует в Пензенской области, сдаст свои позиции под новой волной экстремального тепла.

В регион начнет поступать согретый Гольфстримом воздух, с каждым днем этот поток будет только усиливаться.

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