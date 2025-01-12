Сетевое издание|18+|Воскресенье|12 янв 2025|22:20
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
-0oC
Погода | Сегодня | Снег |
-2oC
-1oC
Завтра | Облачно |
 

Из жизни

13 января в Пензенской области похолодает

Печать
Telegram

В Пензенской области в ночь на понедельник, 13 января, местами ожидается умеренный мокрый снег. Термометр покажет 0…-5 градусов.

Такой прогноз сделали синоптики Приволжского УГМС. Утро выдастся пасмурным, температура воздуха составит около -1. Отправляющимся на работу пензенцам следует проявить осторожность: на дорогах будет гололедица.

Днем сохранится облачная погода. Ожидается мокрый снег. Порывы западного ветра достигнут 7-12 м/с. Столбик термометра покажет -1…-3 градуса.

Такую погоду в регион принесут атмосферные фронты. Прогнозируются осадки смешанного характера, усиление ветра, понижение температуры. Все это благоприятные условия для гололеда.

Ранее синоптики рассказали, что в январе в Пензенской области зима будет «в упадке». Сурский край вплоть до конца месяца ожидают волны потепления-похолодания.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте