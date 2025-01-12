13 января в Пензенской области похолодает

12.01.2025 | 15:31

В Пензенской области в ночь на понедельник, 13 января, местами ожидается умеренный мокрый снег. Термометр покажет 0…-5 градусов.

Такой прогноз сделали синоптики Приволжского УГМС. Утро выдастся пасмурным, температура воздуха составит около -1. Отправляющимся на работу пензенцам следует проявить осторожность: на дорогах будет гололедица.

Днем сохранится облачная погода. Ожидается мокрый снег. Порывы западного ветра достигнут 7-12 м/с. Столбик термометра покажет -1…-3 градуса.

Такую погоду в регион принесут атмосферные фронты. Прогнозируются осадки смешанного характера, усиление ветра, понижение температуры. Все это благоприятные условия для гололеда.

Ранее синоптики рассказали, что в январе в Пензенской области зима будет «в упадке». Сурский край вплоть до конца месяца ожидают волны потепления-похолодания.