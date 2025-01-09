В УЖКХ объяснили, почему запретили поворот на ул. Гастелло

09.01.2025 | 17:55

Пензенцы из микрорайона Бугровка после появления нового дорожного знака перед Арбековским путепроводом лишились возможности проехать к своим домам кратчайшим путем. Жители частного сектора в соцсетях потребовали объяснить, зачем это было сделано.

Знак, который поставили на улице 8 Марта перед путепроводом, запрещает поворот налево при движении из центра - на улицу Гастелло.

«Такой вопрос: перед мостом от 8 Марта в сторону «Коллажа» запретили поворот в частный сектор. Ближайший разворот будет у «Онежского» или есть возможность проехать под мостом, но там огромные ямы и проехать удастся с трудом. Вопрос: зачем? Уже была такая попытка, и через 3-4 дня от массового количества жалоб все возвращали на свои места», - обозначила проблему местная жительница во «ВКонтакте».

Ситуацию разъяснил представитель городского управления ЖКХ. «Согласно новой схеме организации дорожного движения поворот налево при движении с улицы 8 Марта на улицу Гастелло запрещен. Решение принято в целях ликвидации места концентрации ДТП по рекомендации органов внутренних дел», - сообщил он.

Разворот в этом месте по-прежнему разрешен.