В Пензе хотят ввести ограничения для водителей на ул. Московской

12.02.2025 | 19:13

Парковкой в верхней части улицы Московской недовольны не только обычные пензенцы, но и представители власти. Проблему затронули в среду, 12 февраля, на заседании комиссии городской думы.

Председатель гордумы Денис Соболев отметил, что, хотя знаки установлены, водители игнорируют их.

Он попросил заместителя начальника городского УМВД Николая Мухаева уделить пристальное внимание нарушителям, несмотря на кадровый голод.

«Проблему мы знаем, нам тоже поступает очень много обращений. Проблема осложняется тем, что есть представители бизнеса, которые заезжают и разгружаются, а также жилой фонд. Получается, мы не понимаем, кто нарушитель, а кто не нарушитель», - посетовал Мухаев.

Соболев предложил определить промежуток времени, когда можно будет заезжать и выезжать для разгрузки и погрузки товаров.

«Потому что там стоят дорогие машины, которые заехали явно не для разгрузки товара. Давайте от вас предложения, установим дополнительные знаки, чтобы эту лазейку убрать», - добавил Соболев.