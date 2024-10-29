В Пензе автомобиль получил удар в бок и перевернулся

29.10.2024 | 07:57

Вечером в понедельник, 28 октября, в Пензе случилось серьезное ДТП. На пересечении улиц Измайлова и Стрельбищенской столкнулись «Лада-Гранта» и Geely.

В Сети появилась видеозапись момента аварии. На ней красный автомобиль Geely выезжает на перекресток, намереваясь повернуть налево, хотя знак разрешает движение только направо, и ему в левый бок врезается белая «Гранта».

От удара Geely перевернулась. На место аварии прибыли сотрудники ГАИ, пожарные и скорая помощь. По сведениям очевидцев, за рулем Geely была женщина.

Запись вызвала множество комментариев.

«Там налево нельзя. Прекрасно видно, что она включила поворотник налево!» - отметил один из участников обсуждения.

«У красной машины знаки «движение только направо» и «уступи дорогу». Какого хрена это тело вывалилось поперек двух полос налево? Получил по заслугам, «Гранту» только жалко», - написал другой.

«Знаки для слабаков», - резюмировал автор видео.