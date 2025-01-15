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Общество

Стало известно, когда заработает светофор на Рябова - Пушанина

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Наступил 2025 год, а светофор на пересечении улиц Рябова и Пушанина в Терновке так и не заработал. На это обращают внимание водители, вынужденные маневрировать на сложном перекрестке.

«Включите там светофор!!! Повесили и перевесили уже больше полугода назад», - с досадой написал один из автомобилистов в соцсети «ВКонтакте» при обсуждении ДТП, случившегося в указанном месте 14 января.

На обращение откликнулся представитель городского управления ЖКХ.

«До конца текущего месяца планируется ввести в эксплуатацию светофор на данном участке улицы Рябова», - сообщил он.

Автоматический регулировщик появился на перекрестке еще в мае 2024 года, но подключать объекты почему-то не спешат.

Между тем у водителей этот перекресток считается проблемным, даже несмотря на то что после открытия путепровода на ул. 40 лет Октября он стал менее оживленным.

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Источник — фото канала «ДТП Пенза»
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