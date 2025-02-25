Водителям придется запомнить новые дорожные знаки

Российским водителям в скором времени придется запоминать новые дорожные знаки. В ГОСТ внесены изменения.
Так, появятся таблички:
- 8.15.1 «Глухие пешеходы»;
- 6.2.1 «Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности»;
- 8.16.2 «Влажное, заснеженное (обледенелое) покрытие»;
- 8.5.8 «Время действия» - с указанием месяцев;
- 8.4.3.3 «Вид транспортного средства» - пояснение, на кого распространяется действие знака;
- 8.27 «Без пропуска».
Кроме того, появится вертикальная «Стоп-линия» (6.16.1), а на знаке 6.4 «Парковка (парковочное место)» предполагается изображение способа стоянки.
Поправки вступят в силу в 2026-м, однако регионам уже разрешено устанавливать новые таблички.
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