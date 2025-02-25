Водителям придется запомнить новые дорожные знаки

25.02.2025 | 15:53

Российским водителям в скором времени придется запоминать новые дорожные знаки. В ГОСТ внесены изменения.

Так, появятся таблички:

- 8.15.1 «Глухие пешеходы»;

- 6.2.1 «Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности»;

- 8.16.2 «Влажное, заснеженное (обледенелое) покрытие»;

- 8.5.8 «Время действия» - с указанием месяцев;

- 8.4.3.3 «Вид транспортного средства» - пояснение, на кого распространяется действие знака;

- 8.27 «Без пропуска».

Кроме того, появится вертикальная «Стоп-линия» (6.16.1), а на знаке 6.4 «Парковка (парковочное место)» предполагается изображение способа стоянки.

Поправки вступят в силу в 2026-м, однако регионам уже разрешено устанавливать новые таблички.