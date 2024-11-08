В центре Пензы заменили неверный дорожный знак

08.11.2024 | 16:51

Управление капитального строительства г. Пензы заменило некорректную табличку, размещенную со знаком «Парковка» на недавно открытой дороге между улицами Плеханова и Гладкова возле строящегося цирка.

Ранее пензенцы обратили внимание, что табличка, уточняющая способ постановки машины, выбрана неправильно.

Вместо единственно возможного расположения автомобилей параллельно тротуару она показывала, что их нужно ставить перпендикулярно.

Впрочем, водители на провокацию не поддались и парковали машины, руководствуясь здравым смыслом и нанесенной разметкой.

К пятнице, 8 ноября, табличку заменили на подходящую.