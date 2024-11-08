Сетевое издание|18+|Пятница|8 ноя 2024|17:54
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+0oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+3oC
+4oC
Завтра | Облачно |
 

Из жизни

В центре Пензы заменили неверный дорожный знак

Печать
Telegram

Управление капитального строительства г. Пензы заменило некорректную табличку, размещенную со знаком «Парковка» на недавно открытой дороге между улицами Плеханова и Гладкова возле строящегося цирка.

Ранее пензенцы обратили внимание, что табличка, уточняющая способ постановки машины, выбрана неправильно.

Вместо единственно возможного расположения автомобилей параллельно тротуару она показывала, что их нужно ставить перпендикулярно.

В центре Пензы заменили неверный дорожный знак

Впрочем, водители на провокацию не поддались и парковали машины, руководствуясь здравым смыслом и нанесенной разметкой.

К пятнице, 8 ноября, табличку заменили на подходящую.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото 1 - администрации Пензы
0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте