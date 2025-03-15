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Происшествия

В Пензе водитель сбил дорожный знак и уехал

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В Пензе произошел нетипичный дорожный инцидент. Его запечатлела видеокамера, установленная на доме № 192 на улице Терновского.

На кадрах видно, как белый автомобиль на большой скорости выезжает с междворовой территории на улицу Сухумскую, пересекает проезжую часть и врезается в знак «Пешеходный переход».

Стойка падает, а водитель разворачивает машину, оказывается на встречной полосе и по ней уезжает.

Настройки камеры, по-видимому, сбиты: на ней значится 8 мая 2000 года. В посте указано, что ДТП произошло в пятницу, 14 марта, в 6:21.

17 февраля на улице Чаадаева девушка при попытке разворота на автомобиле Toyota не справилась с управлением. Toyota пересекла разделительный газон и задела стоящий на встречной полосе автомобиль.

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Источник — видео «Черный список Пенза»
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