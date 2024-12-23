В Пензе росгвардеец помог 86-летней женщине найти дорогу домой

23.12.2024 | 10:14

В воскресенье, 22 декабря, в Пензе сотрудник Росгвардии Сергей Макаров помог заблудившейся 86-летней пенсионерке вернуться домой.

Патрулируя улицы, он заметил растерянную пожилую женщину около магазина на проспекте Строителей и поинтересовался, не нужна ли помощь. Та призналась, что не помнит дорогу до дома.

Сергей Макаров успокоил пенсионерку, попросил у нее паспорт и посмотрел адрес прописки. Оказалось, что дом женщины находится в паре кварталов от магазина.

Росгвардеец проводил пензячку до квартиры и заодно помог донести сумки. Удостоверившись, что ей не требуется медицинская помощь, он вернулся на дежурство.

«В этот же день на почту территориального управления Росгвардии поступили фотографии и благодарность от жильцов многоквартирного дома за неравнодушное отношение к сложившимся обстоятельствам», - сообщили в управлении.

Соседи пожилой женщины рассказали, что она не впервые потеряла ориентацию в пространстве. «Пока что, слава богу, мы ее находили. На этот раз ее к нам вернул сотрудник Росгвардии, за что мы его все сердечно благодарим», - говорится в письме.