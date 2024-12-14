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Из жизни

15 декабря в Пензенской области обещают слабую метель

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В ночь на воскресенье, 15 декабря, в Пензенской области местами пройдет снег, синоптики Приволжского УГМС обещают слабую метель. Температура опустится до -10…-15 градусов.

Утром будет около -7, вероятен снегопад. Днем прогнозируется облачная погода, местами ожидаются умеренные осадки. Порывы юго-западного ветра достигнут 9-14 метров в секунду.

В некоторых районах пройдет слабая метель. Термометр покажет -2…-7 градусов.

Ранее синоптики предупреждали, что в выходные в регионе будет морозно. Затем холода прогонит очередной циклонический вихрь. Он принесет метели, интенсивные снегопады и потепление.

15 декабря для предсказания дальнейшей погоды, согласно бытовавшим в народе представлениям, нужно присмотреться к животным. Так, если кошка спала на полу, ждали потепления, если на печи или рядом - морозов. Если же она не просыпалась весь день, готовились к скорому приходу лютой стужи.

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