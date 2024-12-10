Мучившийся от жары и жажды пассажир поезда получит 30 000 руб.

10.12.2024 | 09:34

В Пензе рассмотрели иск пассажира поезда Ижевск - Адлер к АО «Федеральная пассажирская компания». Мужчина обвинил фирму в несоблюдении санитарных правил в вагоне, из-за чего он испытал моральные страдания.

24 апреля этого года гражданин приобрел билет в купейный вагон с системой кондиционирования и биотуалетом, однако ожидаемого комфорта при поездке не получил. Окна в купе оказались заблокированными, температура воздуха превышала 34 градуса тепла (что подтверждалось видеозаписями), утолить невыносимую жажду пассажир не мог, поскольку титан нагрева воды не работал. Кроме того, один из туалетов был закрыт из-за полной загруженности вагона.

Мужчина вместе с возмущенными попутчиками обратился к начальнику поезда, но тот отказался составлять акт о ненадлежащем оказании услуг. В итоге пассажиры сделали запись в книге жалоб и предложений, а также составили досудебную претензию, вручили ее начальнику поезда и через оператора направили в компанию.

«Представленные компанией ответы истец считает формальными, в которых перевозчик частично соглашается с предоставлением некачественных услуг, однако каким-либо образом не компенсирует моральные страдания истца», - сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда Пензы.

Причиненный ему вред и пережитые страдания мужчина оценил в 100 000 рублей. Он попросил взыскать с компании эти деньги, а также штраф за отказ добровольно удовлетворить требования потребителя (50% от присужденной суммы), компенсацию почтовых расходов, государственную пошлину.

Суд внимательно изучил материалы дела и представленные доказательства, подтвердил факт несоблюдения АО «Федеральная пассажирская компания» санитарных правил в вагоне и постановил взыскать в пользу мужчины 20 000 рублей компенсации морального вреда, 10 000 рублей штрафа за отказ удовлетворить его требования и 528 рублей в качестве возмещения почтовых расходов.

Постановление пока не вступило в силу и может быть обжаловано.