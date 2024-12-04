В Пензе врачи спасли подростка с металлическим штырем в мозгу

04.12.2024 | 12:01

Хирурги Пензенской областной детской клинической больницы имени Н. Ф. Филатова достали металлический штырь из головы подростка и спасли ему жизнь.

Юноша перелезал через забор и не удержался. «В результате падения подросток наткнулся на металлический штырь внушительных размеров, около 8 мм шириной, который проник в головной мозг через левую скуловую дугу», - рассказал главный врач больницы Максим Баженов.

Пострадавшему поставили диагноз «тяжелая открытая черепно-мозговая травма с проникновением инородного предмета в область головного мозга».

Молодого человека спасала целая бригада специалистов: детский хирург, нейрохирург, анестезиолог-реаниматолог, невролог, офтальмолог. Ему провел две операции - для извлечения штыря и ликвидации гематомы головного мозга. Обе прошли успешно. Затем подросток еще неделю находился в реанимации.

«По окончании лечения и проведенной реабилитации пациент был выписан на диспансерное наблюдение по месту жительства», - сообщили в областном минздраве.