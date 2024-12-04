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Из жизни

Успокоительный препарат: в Заречном водитель не добился отмены штрафа

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44-летний зареченец не смог добиться отмены штрафа, выписанного ему после остановки инспектором ДПС.

Мужчину привлекли к административной ответственности за отказ проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения при наличии соответствующих признаков.

По постановлению мирового судьи зареченец должен заплатить 30 000 рублей и сдать права на полтора года.

Не согласившись, автомобилист обратился с жалобой в городской суд, заявив, что его вина не была доказана и признаки опьянения никто не установил.

При этом во время первого разбирательства он свою вину признавал и утверждал, что по назначению врача принимает успокоительный препарат, в состав которого, возможно, входит вещество, влияющее на реакцию.

После исследования видеозаписи, подтверждающей отказ водителя от прохождения освидетельствования в медицинском учреждении, было принято решение об отказе в удовлетворении жалобы, сообщили в Зареченском суде.

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